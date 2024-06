Babić: Kao Hrvatu, bilo mi je teško gledati Hrgovićev poraz

Hrvatski boksač Alen Babić u travnju prošle godine bio je nadomak sna i boksačke besmrtnosti, ali izgubio je od Poljaka Lukasza Rozanskog u meču za WBC svjetsku titulu u bridger kategoriji. Taj poraz usporio mu je karijeru, povukao se iz javnosti, promijenio trenera i posvetio se sebi.

U ožujku ove godine vratio se u tešku kategoriju i pobijedio Stevea Robinsona prekidom u šestoj rundi. Opet je izgledao kao u počecima profesionalne karijere, agresivan i pun energije, gladan uspjeha i pobjeda. Ono što ga je i guralo da dođe pred boksački vrh. Ovaj meč pokazao je kako su tamni i teški dani iza njega, a u srpnju se opet vraća u ring.

Alen Babic v Steve Robinson | Foto: Andrew Couldridge

Hrvatski boksač će se 6. srpnja u londonskoj Copper Box Areni boriti protiv Britanca Johnnyja Fishera (25, 11-0) koji još ne zna za poraz u karijeri, čak deset ih je završio nokautom. Nadimak mu je Romford Bull. Babić ovih dana boravi u Brentwoodu povodom najave spomenutog meča, a nakon službene konferencije je za Boxing News pričao o Filipu Hrgoviću i njegovom porazu od Daniela Duboisa u meču za privremeni pojas IBF-a.

- Luda borba, vidio sam od prve runde da Hrgović nije dobar jer u njegovim udarcima nije bilo snage, nisu ostavljali traga na Duboisu. Kao Hrvatu, bilo mi je jako teško gledati tu borbu, uvijek želim da naši borci pobijede, ali nakon što je druga runda završila, znao sam u kojem će smjeru meč ići. Rekao sam to svojim dečkima, nisu mi vjerovali, govorili su mi: ‘Dobar je, odličan je‘, ali vidio sam...nije bilo udaraca, nije bilo volje, ničega nije bilo. Mora se resetirati, kao što sam i ja to učinio, i početi ispočetka. Ja sam uspio u tome, sad ćemo vidjeti može li i on - rekao je Babić.

Daniel Dubois v Filip Hrgovic | Foto: Hamad I Mohammed

Već godina zagovara meč protiv Hrge, ali to nikada nije zaživjelo. Ipak, nada se i dalje.

- Ako fanovi to žele vidjeti, a znam da žele, idemo! Uvijek sam spreman za tu borbu, govorim to već pet godina. Uvijek sam tu za taj meč i uvijek ću biti. To je moj posao.