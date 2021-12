Prvi put u profesionalnoj karijeri Alen Babić (31) je došao do šeste runde, a u jubilarnom desetom meču je i osjetio kako je to kada te netko uzdrma. Ipak, uspio se izvući te nokautirati Davida Spilmonta (11-8) u šestoj rundi za desetu pobjedu.

Hrvatski boksač je meč prihvatio prije dva tjedna, a protivnika je doznao prije samo tri dana. Bilo je jasno da se upušta u veliki rizik obzirom da mu je ovo bio čak četvrti meč u samo pet mjeseci. Izgledao je umorno i iscrpljeno i puno teže od očekivanog je pobijedio 130. boksača svijeta.

Nakon prospavane noći glava se ohladila i emocije su se slegnule pa se obratio navijačima.

- Hvala svima na podršci. Malo sam vas zabrinuo, ali i to je dio posla. Jednostavno, gurnuo sam tijelo do nekih granica izdržljivosti i skoro platio cijenu! Želim upoznati svaki dio ovog sporta pa ne žalim za ničim. 10-0. Deset nokauta je tu i to je jedino bitno! Nastavljamo u više profesionalnom tempu i slijede velike stvari nakon prvog odmora koji sam, nadam se, zaslužio. Volim vas sve - napisao je Savage na društvenim mrežama.

Hrvatskom boksaču je okršaj protiv Spilmonta bio uvjerljivo najteži u karijeri. Krenuo je u nešto sporijem ritmu, izgledao je umorno i iscrpljeno, a prvi put u karijeri osjetio je kako je to biti uzdrman. Francuz ga je pogodio krošeom u drugoj rundi, Babić je zateturao, bio je u nokdaunu, ali imao je sreću jer se u tim trenucima oglasilo zvono koje je označilo kraj druge runde.

Ipak, uspio se oporaviti, povezati konce te na kraju nokautirati Spilmonta za desetu pobjedu u karijeri.

- Bila je ovo teška godina i četvrta borba u samo pet mjeseci. Prije toga sam imao i operaciju. Nisu govorili da ću se moći oporaviti, ali evo me. Imao sam i koronu nakon toga. Sve mi je ovo kao san - rekao je umorni Babić nakon borbe.

Ipak, kada se sve podvuče, Babić je ispunio svoj cilj. Ušao je u meč 'naslijepo' i prihvatio ga prije samo dva tjedna. Nije bio u vrhunskom izdanju, ali bila mu je to četvrta borba ove godine i bilo je jasno da je umor prisutan. Prošao je uspješno kroz najveći izazov u karijeri te s omjerom 10-0 će dočekati blagdane.

Sada slijedi odmor, a onda novi izazovi u karijeri koja je u strahovitom usponu. WBC ga je nedavno postavio za trećeg izazivača u bridgerweight kategoriji u kojoj pojas drži Oscar Rivas, a to znači kako bi se hrvatski boksač već sljedeće godine mogao boriti za naslov.