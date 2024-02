Babić našao protivnika? 'Valjda će ovaj tip zagristi mamac...'

Hrvatski boksač Alen Babić (33 godine, 11-1) uskoro se vraća boksu. Trebao bi nastupiti krajem ožujka u londonskoj O2 Areni. Kao mogući protivnik spominje se teškaš Tommy Welch (13-0). Radi se o 142. teškašu svijeta po BoxRecu.

"Vidjet ćemo hoće li zagristi mamac. Nekoliko se protivnika preplašilo", izjavio je Babić.

Welch je ekspresno odgovorio na Babićeve prozivke.

- Savage (Babićev nadimak, op. a.) ili kobasica (sausage, eng.)? Vidjet ćemo.‘‘, napisao je Welch na Instagramu.

Babić nije boksao od travnja prošle godine. Boksao je tom prilikom u Poljskoj protiv domaće uzdanice, Lukasza Rozanskog. Ulog je bio pojas u bridger kategoriji, ali Babić je izgubio tehničkim nokautom u prvoj rundi. Sad je svjestan da nije bio spreman za taj izazov.

- Napravio sam ogroman korak i to nije bio dobar potez. Sad puno više poštujem boks. Nisam preskočio samo školu, sve sam preskočio. Htio sam biti prepoznat kao svjetski prvak koji dolazi iz Hrvatske, ali platio sam cijenu. Moj život je bio "pakao" posljednjih godinu dana - rekao je Alen u intervjuu za "Pro Boxing Fans", a zatim se osvrnuo na svoj život nakon prvog poraza u karijeri.

- Svi su me napustili nakon što je moj brod počeo tonuti. Nekoliko minuta nakon poraza, cijeli moj tim je otišao. Nisam imao gdje trenirati, posjećivao sam otvorene (javne) dvorane i sklopio sam neka prijateljstva. Sve to učinilo me gladnijim i sad se želim vratiti zbog svih tih ljudi koji nisu vjerovali u mene.

Babić se prije nešto više od godinu dana razišao s dugogodišnjem trenerom Leonardom Pijetrajem. Za Rozanskog se pripremao u Dubaiju. Sad ima novog trenera. Trenira u Irskoj kod Paschala Collinsa.