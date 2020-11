\"Moja vojsko, bra\u0107o. Sve sam vam dao, tri borbe u tri mjeseca. U svaku sam u\u0161ao kao da mi je zadnja, riskirao sam sve za va\u0161u zabavu. Nadam se da sam vas zabavio koliko sam mogao u ovim te\u0161kim vremenima. Uzet \u0107u sedam dana odmora i Savage \u0107e ponovno biti gladan. Tom je dao sve od sebe, primio je puno te\u0161kih udaraca i uvijek \u0107e biti moj brat. Hvala Eddieju Hearnu i Dillianu Whyteu, vidimo se uskoro\" - napisao je Alen.

Babić navijačima: Sve sam vam dao, riskirao sve za vašu zabavu

Uzet ću sedam dana odmora i Savage će ponovno biti gladan. Tom je dao sve od sebe, primio je puno teških udaraca i uvijek će biti moj brat, poručio je Alen 'The Savage' Babić poslije pobjede protiv Toma Little

<p>Šesta pobjeda nokautom u šestoj profi borbi u samo godinu dana. Odličan je posao odradio <strong>Alen 'The Savage' Babić</strong> (30) koji je nokautirao <strong>Toma Littlea</strong> (33) i najavio da je spreman za nešto puno veće. Odmah nakon borbe obratio se svom 'najdražem' mogućem suparniku - <strong>Filipu 'El Animalu' Hrgoviću</strong> (28).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na treningu s Alenom Babićem</strong></p><p>- Čuo sam da se Hrgović kladio protiv mene, tako mi je drago da je izgubio novac. On je moj sugrađanin, Hrvat, živimo na dva kilometra i on se kladi na Littlea što samo pokazuje da ne zna k.... o boksu, on ne zna povijest boksa, on je samo dobar tehničar. A ako će ići sa mnom u ring, to mu neće biti dovoljno, to je samo 40% u ringu, a kad ja uđem u ring - stavljam svoj život na kocku za fanove, a on to neće napraviti, on je sebičan. Kad se navijači vrate, želim ga! - bio je jasan bombarder iz BK Leonardo.</p><p>Nakon što je malo odmorio i 'prebacio se iz Savage modea', obratio se navijačima na Instagramu.</p><p>"Moja vojsko, braćo. Sve sam vam dao, tri borbe u tri mjeseca. U svaku sam ušao kao da mi je zadnja, riskirao sam sve za vašu zabavu. Nadam se da sam vas zabavio koliko sam mogao u ovim teškim vremenima. Uzet ću sedam dana odmora i Savage će ponovno biti gladan. Tom je dao sve od sebe, primio je puno teških udaraca i uvijek će biti moj brat. Hvala Eddieju Hearnu i Dillianu Whyteu, vidimo se uskoro" - napisao je Alen.</p><p>Odmor slijedi, ali tko zna koliko će to trajati. Sljedeću će borbu sigurno imati za dva mjeseca, ako i prije ne uskoči u ring. Bilo kako bilo, okršaj hrvatskih boraca zasigurno bi bio pravi spektakl te jedan od iščekivanijih boksačkih mečeva na našim prostorima. No, o tome, bar zasad, možemo samo pričati...</p>