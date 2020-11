- \u010cuo sam da se Hrgovi\u0107 kladio protiv mene, tako mi je drago da je izgubio novac. On je moj sugra\u0111anin, Hrvat, \u017eivimo na dva kilometra i on se kladi na Littlea \u0161to samo pokazuje da ne zna k.... o boksu, on ne zna povijest boksa, on je samo dobar tehni\u010dar. A ako \u0107e i\u0107i sa mnom u ring, to mu ne\u0107e biti dovoljno, to je samo 40% u ringu, a kad ja u\u0111em u ring - stavljam svoj \u017eivot na kocku za fanove, a on to ne\u0107e napraviti, on je sebi\u010dan. Kad se navija\u010di vrate, \u017eelim ga! - jasno se Alen obratio Hrgovi\u0107u.

Imao je par poku\u0161aja Little, ali nakon minute se 'ugasio' te je Alen u potpunosti dominirao.

- Pogodio me? Nisam primijetio. Da, o\u010dito je, \u0161alim se, nek se vrati u 'Savage' army, on je dobar de\u010dko, ali nije ni blizu mojoj razini. Mnogo je te\u017ei od mene, pa ne radi\u0161 crossfit i ide\u0161 boksati, ja boksam svaki dan. Stara \u0161kola, boks, sparing, ne radim ben\u010d, nisam, to se vidi, napravio ni skleka ni zgiba - jasan je 'Savage'.

Specifi\u010dna je li\u010dnost 'Savage', te kako i sam ka\u017ee, to je kao netko drugi tko o\u017eivi u Alenu Babi\u0107u.\u00a0

- Ni\u0161ta ne glumim, a Hrgovi\u0107 je cijeli la\u017enjak. Ovo je moj posao, ne\u0161to prekrasno, bila je to lijepa borba u kojoj sam zabavljao ljude, ja sam takav. Uvijek \u0107u biti takav, a dok me netko dobro ne testira, nokautirat \u0107u ih sve. Dajte mi nekog ja\u010deg, pa tko \u017eeli gledati borbe koje se pobje\u0111uju na bodove? Ja jesam malen, ne izgledam kao Joshua, ali imam sna\u017ene udarce i sna\u017enu glavu, to ne mo\u017eete pobijediti mi\u0161i\u0107ima - jasan je Babi\u0107.

U samo godinu dana do\u0161ao je do \u0161este profesionalne pobjede i tu ne misli stati.\u00a0

- Bila je to godina mog \u017eivota, godina kad je 'Savage' ro\u0111en. Proslavit \u0107u njegov ro\u0111endan, on je star godinu dana. Idem se odmoriti, a Eddie je rekao da \u0107u se boriti 30. sije\u010dnja, bit \u0107e to jako puno odmora, ali ako me \u017eele prije, bit \u0107u spreman.\u00a0

Naravno, stalno se spominje borba s Filipom Hrgovi\u0107em, a koliko je to realno?

- On je ve\u0107 sad u poziciji da me ne mo\u017ee izbje\u0107i. Pa gdje god ide, pitaju ga za 'Savagea'. On me sanja, \u017eelim borbu protiv njega s navija\u010dima da to svi vide, on se bori s nitkovima, 50-godi\u0161njacima, ma joj... Dobar je on, volim Filipa Hrgovi\u0107a - sarkasti\u010dno je zaklju\u010dio Alen Babi\u0107.