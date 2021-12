Nakon što je pobijedio Emira Ahmatovića nokautom u trećoj rundi, Filipa Hrgovića (29) iz Matchrooma su pitali o Alenu Babiću (31) i opet zapalili vatru između dva sjajna hrvatska boksača.

- On je jednostavno retardiran, čovječe. Što s njim? Previše priča, nije mi dorastao. Završio bih ga prije Emira. On mi je jak rival samo na riječima. Može pričati samo do sutra, ali u boksačkom ringu nije mi rival, nema kvalitetu da mi se suprotstavi - kazao je Filip.

Alen mu, naravno, nije ostao dužan. Na Instagramu je u nekoliko storyja i objavi odgovorio u svom stilu.

"Deset milijuna prema 1 da je autsajder ovo napravio Kocki. Samo razmisli o tome, rekao sam vam da je sranje", napisao je uz fotografiju Hrgovića nakon meča s ožliljkom iznad oka.

Ismijavao mu je izgled i znanje engleskog, poručio mu "Neka sam ja taj koji je retard" pa uz fotomontažu poručio:

"Na kraju će biti krvoprolića. Tako će priča završiti".

"Svi znamo kako završava priča o autsajderu, zar ne!? Pravimo se da je nova, ali uvijek je isto; taj autsajder razbit će glavu idiotu Srebrnoj žlici i živjet ćemo sretno poslije. Samo nisam siguran u ovaj zadnji dio", napisao je Babić.

Inače, termin srebrna žlica u engleskom jeziku označava posebno naslijeđeno bogatstvo i koristi se za bogate ljude dobrostojećega obiteljskog okruženja koji bogatstvo nisu zaradili, nego naslijedili pa ga ni ne cijene.