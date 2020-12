Babić kao sv. Nikola donio djeci poklone: 'Više sam se umorio nego na nekim borbama...'

<p>Tmurno nedjeljno zagrebačko jutro uljepšao je krasnom humanitarnom akcijom naš profesionalni boksač <strong>Alen Babić</strong> (30).</p><p>U dječju bolnicu Srebrnjak došao je s kolegom <strong>Markom Milunom</strong> (24) i još nekoliko klupskih kolega pa se bacio u akciju. RBA je donirala namještaj bolnici, a dečki su ga iznijeli s kamiona i postavili po katovima bolnice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Team Savage u akciji na Srebrnjaku</strong></p><p>Naš teškaš Babić dječici je povodom <strong>sv. Nikole</strong> pripremio i darove. U poklon-paketima našle su se dječje rukavice, slatkiši i sve ostalo što će mališanima u ponedjeljak izmamiti osmijeh na lica.</p><p>- Ovo je krenulo nenadano. Našao sam se u društvu ravnatelja bolnice. On me upoznao dok sam još volontirao u <strong>Crvenom križu</strong> pa sam ja rekao, naravno, sad mogu još i više pomagati jer nema borbi i treninga. Došli smo na ideju da djeci podijelim te poklone jer djeci to puno znači, a meni jako malo oduzima vremena i mislim da bi svi trebali ovako nešto napraviti. Tu sam s prijateljima iz "Savage vojske", sve smo prenijeli, možemo sami <strong>cijelo </strong>skladište iznijeti. Fino druženje i neka ljudi probaju pomoći, dobro će se osjećati - kazao nam je presretni Alen.</p><p>Derutni namještaj sa Srebrnjaka bit će <strong>zamijenjen</strong>.</p><p>- Mislim da smo nekih 30,40 stolova i toliko ormara dopremili... Bit će nekih tri šlepera tako. I na televiziju sam išao prljav zato, nemojte mi zamjeriti. Duže je ovo trajalo i više sam se umorio nego na nekim borbama - nasmijao nas je neporaženi teškaš.</p><h2>'I ja sam bio bez novca'</h2><p>- Doveo sam neke ljude da pomognu jer svi žele pomoć samo im treba netko da ih gurne. Svi to žele, ali nitko ne krene. Ja sam tu doveo svojih 10 mrcina, imamo snage i energije pomoći cijelom Zagrebu. Da se skupi ovakvih 100 ili tisuću, što bismo sve mogli. Ovo je prva akcija, ali želim da ovakvih bude još <strong>puno </strong>do Božića.</p><p>Babić je imao težak put. Deset godina amaterski je boksao i paralelno radio u noćnim klubovima kao redar. Često je bio bez kune u džepu.</p><p>- Imao sam baš neku boksačku priču. Bez novca, ičega... Tako da znam kako bi mi značilo samo pogledati nekoga tko mi može biti <strong>idol </strong>u nečemu. U Rovinju nisam imao takvoga, a u Rijeci, Zagrebu to su mi postajali <strong>neprijatelji</strong>. Želim da se skine da stigma da smo mi neki frajeri, mi smo najobičniji ljudi, gladijatori. Što više radim, to više želim pomagati. Kako ja rastem, želim da moja akcija raste. Ima mjesta za nas da pomognemo - pojasnio je Babić pa dodao:</p><p>- Deset ljudi se probudilo u sedam ujutro u nedjelju. Jaki smo u Hrvatskoj ljudi, srčani, energični, ali skupimo se jednom, i drugi dan bude ništa. Volio bih da napravimo <strong>konstantu</strong>, da idemo i zabavljamo ljude. </p><p>Iskoristili smo priliku i upitali Alena kad će ponovno u ring. Najavio je da će u 2021. odraditi čak deset mečeva.</p><p>- Ja bih jako volio tih deset mečeva odraditi iduće godine, a stigao bih i pomoći uz to. Želim napraviti grupu koja će pomoći ljudima. Htio bih 10 mečeva imati, no to je <strong>jako teško</strong> jer to sve strašno umara. Imao sam tri meča savršena za kraj godine, ali tek sad vidim koliko to oduzme. Prošlo je 16,17 dana od zadnjeg meča i još uvijek nisam došao k sebi. Idem prema 10 mečeva, ako ih bude šest ili osam, super - kazao je pa dodao:</p><p>- Želim što više boksati, nitko ne traje <strong>vječno</strong>. Sa sljedećom borbom sam top 30, onda možda već top 20. Najvjerojatnije je sljedeća borba <strong>Nick Webb</strong>. Ovaj dečko je <strong>malo bolji</strong> od Toma Littlea, a njega sam <strong>uništio </strong>s pola snage. </p><h2>'Želimo da djeci bude ljepše'</h2><p>- Donacije su super stvar zato što pomognu u svakom kontekstu. Lijepo je da ljudi vide da se može donirati i da je dobro činiti dobro. Djeca koja su krajnji korisnici tih donacija dobivaju veću vrijednost boravka ovdje, i bude im ljepše, finije... Sve te stvari, televizore, slično, sve se to koristi da bi djeci boravak ovdje bio ljepši i glađi. Svaka donacija je zlata vrijedna, pogotovo organizirane koje imaju smisla - kazao nam je šef odjela radiologije dr.<strong> Natko Beck</strong> (40).</p><p>- Ovdje ima namještaja koji je u mjeri rađen i super, nije sve derutno, ali neke stvari treba zamijeniti što je normalno. To je održavanje infrastrukture i to je super, a sve ostale donacije su djelić pažnje koji ide djeci koja to osjete na ovaj ili onaj način što je super. Mislim da je to ekstremno važno. Nije jednostavno nabavljati stvari preko javne nabave dobavljati pa donacija puno to olakša - kazao je Beck.</p><p>Doktorima u bolnicama nije lako. Već više od pola godine rade "ludim" tempom.</p><p>- Stresnije je za glavu i mozgove, cijelo vrijeme se nešto mijenja i novo se saznaje, moraš cijelo vrijeme pratiti što se događa i uvoditi mjere na odjelima, bolnicama... Uvjeti rada su kod nas i dalje dobri, djeca su zadovoljna. Nitko nije zadovoljan kad je u bolnici, ali onoliko koliko im možemo dobrim napraviti boravak ovdje, toliko im je i dobar. Nama će u sljedeća tri mjeseca biti teško, dosad je bio miran period. Super smo s kapacitetima jer djeca <strong>nisu </strong>pogođena pandemijom.</p><h2>'Alen je donirao i bučice i strunjače'</h2><p>Riječ je potom dobio mladi ravnatelj bolnice <strong>Ivo Dumić-Čule</strong> (32).</p><p>- Mislim da će za svakog biti ponešto. Pa da, evo teško je sve dobro organizirati u ovim uvjetima, ali djeci je uglavnom dobro tako da nemamo većih problema. Jedan od većih problema je to mogu li roditelji biti s djecom, ali s negativnim PCR testom roditelj može i po 24 sata biti s djetetom - kazao nam je ravnatelj.</p><p>Nije ovo prva donacija bolnici, ali svakako veseli.</p><p>- Dosta često se susrećemo s donacijama, ali sad ih se poklopilo više, a budući da je ovakva epidemiološka situacija, trudili smo se to napraviti u nedjelju, a ne u ponedjeljak kad je sve puno djece. Alen Babić i njegov tim su nam pomogli prenijeti namještaj, a on je donirao <strong>strunjače </strong>i <strong>bučice </strong>za fizikalnu terapiju - otkrio nam je Dumić-Čule pa dodao:</p><p>- U ovakvoj situaciji tko god da im dođe, dobro je došao. Svaki znak pažnje koji djeca dobiju jako im puno znači. Nekad je lakše neke stvari dobiti iz donacija, ovo nije primarno namještaj za djecu, već više ono što služi za <strong>opremiti </strong>ambulante i liječničke sobe, a to je nešto za što nikad nema novca jer se primarno troši na djecu pa nam donacija dobro dođe. Srećom se zasad dobro držimo jer djeca ne obolijevaju ozbiljno od korona virusa tako da nemamo povećan opseg posla, ali imamo sve mjere predostrožnosti kako bismo prevenirali da korona virus dođe do ijednog odjela. </p>