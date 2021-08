Australka Ebanie Bridges posljednjih je mjeseci postala iznimno popularna. Atraktivna boksačica plijeni pažnju svojom pojavom gdje god se pojavi, a tako je bilo i ovog vikenda uoči borbe s Bec Connolly. Na vaganje je došla jako oskudno obučena. U tangama...

Zanimljivo je kako je Bridges u borilački svijet ušla nakon što je odustala od svog posla profesorice matematike, a velik dio njenih prihoda stiže i od njenih atraktivnih fotografija i sličnih predmeta. Jednom prilikom otkrila je da je prodala prljave čarape za 500 dolara...

- Navijači iz Ujedinjenog kraljevstva su najbolji. Profesionalna sam boksačica i upravo sam prodala jednom navijaču iz UK-a prljave čarape za 500 funti. Kome treba OnlyFans kad imaš prljave čarape - napisala je u objavi na Twitteru pa otkrila što ju je ipak najviše šokiralo:

- Ono što je najgore, traže me smrdljive čarape više nego gaćice. To je je**no čudno. Razočarana sam što me nisu tražili da im se potpišem.

Prije nekoliko mjeseci Bridges je privukla pozornost tako što se priključila u prijenos uživo na Instagramu koji je radio naš boksač Alen Babić. Tad je pokazivala svoje tijelo u oskudnom izdanju, a Babić je na to reagirao:

- Nemoj to raditi dok svi gledaju. Moja djevojka će također vidjeti ovaj video, ostavit će me! - rekao je Babić uz smijeh.

A Bridges je itekako svjesna svojih aduta:

- Privlačim poglede i kad boksam i kad predajem matematiku...