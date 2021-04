Australska boksačica Ebanie Bridges, unatoč porazu od Shannon Courtenay za titulu u 'bantamu', ne mora očajavati. Poslije meča je izgledala neprepoznatljivo, suparnica ju je toliko isprebijala da joj je promijenila osobni opis, no pojavom u tangama na vaganju popularnost joj se digla 'do neba', a dok dokle god ima popularnosti, ni ponuda neće manjkati.

Ebanie je ljetos, u jeku korona krize, otkrila na koje je načine zarađivala pozamašnu svotu novca, dok nije mogla u ring.

- Navijači iz Ujedinjenog kraljevstva su najbolji. Profesionalna sam boksačica i upravo sam prodala jednom navijaču iz UK-a prljave čarape za 500 funti. Kome treba OnlyFans kad imaš prljave čarape - napisala je u objavi na Twitteru pa otkrila što ju je ipak najviše šokiralo:

- Ono što je najgore, traže me smrdljive čarape više nego gaćice. To je je**no čudno. Razočarana sam što me nisu tražili da im se potpišem.

Tada je jedna boksačica upitala boksačkog promotora Eddieja Hearna treba li ona napraviti isto kako bi došla do prilike za svjetsku titulu, a odgovorila joj je sama Ebanie.

- Umjetne grudi pomažu, trebala bi uložiti. Pomaže i uzbudljiv stil borbe, karizma i osobnost. Sport je i zabava, a žaljenje te neće nikamo odvesti. Moj ti je savjet da pogneš glavu i jače se potrudiš - napisala je.

Ebanie je, inače, profesorica matematike u srednjoj školi, a kako sama tvrdi, učenici je stalno ispituju kada će biti njezin sljedeći meč.