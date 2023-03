Babine muke u Detroitu: Igrao je maestralno, ali opet su izgubili! 'Naravno da sam ljut'

Opet ga nisu zvali na natjecanje u tricama, iako je jedan od najboljih šutera lige, a All-Star pauza kao da je utjecala na njega. Odigrao je dvije ispodprosječne partije, no protiv Chicago Bullsa opet je zasjao i pokazao zašto su ga htjeli najbolji NBA klubovi. No, opet, jedan igrač ne može pobijediti sam. Toliko puta viđeno ove sezone u režiji Detroita.

Pistonsi su u drami izgubili od Bullsa 117-115, a fantastičnu utakmicu odigrao je Bojan Bogdanović. Vukao je cijelu utakmicu, na parketu proveo čak 39 minuta i sedmi put ove sezone zabio 30 ili više koševa. Utrpao je 34 koša, šut je bio na odličnih 11 od 21, a trice je rešetao kao na traci. Zabio je čak osam od 12. Uhvatio je i šest skokova uz tri asistencije. Bio je uvjerljivo najbolji igrač Detroita, no opet, zakazali su suigrači, izgubili su po 48. put u sezoni i i Babo je opet s gorkim okusom morao napustiti parket. Sljedeći najbolji igrač Detroita bio je Diallo s 19 koševa, Bullse je predvodio sjajni LaVine s 41 košem.

Chicago je vodio gotovo cijelu utakmicu, već u prvoj četvrtini bilo je plus 15, tu prednost održavali su i povećavali do treće dionice kada je bilo i plus 19, ali zahvaljujući maestralnom Bojanu, Detroit je u samoj završnici uspio nakon lova izjednačiti na 108-108. Ipak, nisu uspjeli napraviti potpuni preokret.

- Izgubili smo utakmicu u prvoj četvrtini kao protiv Charlottea. krenuli smo jako loše bez ikakve energije, pokušali smo se boriti protiv njihovih igrača u nastavku. Sjajno je što smo se uspjeli vratiti, ali mislim da naša obrana je morala biti bolja u prvom poluvremenu ako želimo pobjeđivati. Pokušavam pobijediti utakmice i biti najbolji svaku utakmicu. Naravno da sam ljut, opet smo na kraju utakmice izgubili iako smo se borili. Morat ćemo biti otpočetka na razini da bismo pobjeđivali ovakve klubove - rekao je razočarani Babo nakon utakmice.

Bogdanović dominira, ali Pistonsi gube

I naravno da djeluje frustrirajuće. Igraš najbolju sezonu karijere, dominiraš iz večeri u večer, a opet što to vrijedi kada skupljaš poraze. S ovakvom formom bio bi važan kotačić u bilo kojem NBA klubu koji se bori za play-off ili se nada naslovu, no Pistonsi ga nisu htjeli pustiti. U njemu vide iskusnog košarkaša i vrijednog savjetnika mladim igračima, no sumnjamo da je neka radost skupljati poraze i čestitati protivnicima iz noći u noć. I s razlogom je Babo ljut, a jedina nada je novi klub u novoj sezoni, dok još ima baruta u njemu ili se nadati da će ova sezona lekcija i poraza razviti talentirane igrače Pistonsa i ovaj klub pretvoriti u pretendenta na play-off već iduće sezone. Kako god, nije smiraj karijere kakvom se nadao, ali barem je novim ugovor osigurao egzistenciju.

Kevin Durant oporavio se od ozljede koljena nakon sedam tjedana, prvi put je zaigrao za Phoenix Sunse i odmah smo na djelu imali priliku vidjeti glavnog favorita za naslov. Sunsi su lakoćom svladali Charlotte 105-91. Durant je zabio 23 koša, Booker je zabio 37, a Ayton uz 16 koševa dodao i 16 skokova. Charlotte je predvodio Kelly Oubre Jr. s 27 koševa.

Šarić opet iskoristio minutažu

Još jednu solidnu utakmicu odigrao je Dario Šarić. Oklahoma je izgubila od oslabljenih Lakersa 123-117. Šarić zapravo nije mogao bolje iskoristiti minutažu. Za 15 minuta zabio je 13 koševa. Lakersi su uspjeli slaviti i bez udarnog dvojca LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa. U njihovom izostanku najbolji je bio Dennis Schröder s 26 koševa. Jalen Williams je kod Thundera zabio 24.

Čudesni Milwaukee Bucksi nastavili su s nevjerojatnom formom. Slavili su protiv Orlanda 139-117 i došli do 16, uzastopne pobjede. Giannis Antetokounmpo je zabio 34 koša, dok je Magic predvodio Anthony s 28 košava.

Ostali rezultati:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 117-113

Miami Heat - Philadelphia 76ers 96-119

New York Knicks - Brooklyn Nets 142-118

Houston Rockets - Memphis Grizzlies 99-113

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 110-121

