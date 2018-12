Babini Pacersi gaze sve pred sobom, Dončić skinuo rekord!

Ivica Zubac ponovno je utakmicu Los Angeles Lakers započeo u petorci! Hrvatski centar očito je dobio povjerenje trenera, no sada će ga trebati i sadržati, a sinoć se u gradskom derbiju protiv Clippersa i nije baš iskazao.

Iako je bio u petorci, igrao je manje od 20 minuta, a za to vrijeme je imao šut iz igre 1/8 te je utakmicu završio sa sedam poena, tri skoka i tri asistencije, a njegovi Lakersi izgubili su 118-107. Najbolji su u pobjedničkoj momčadi bili Lou Williams s 36 poena i sedam skokova te Danilo Gallinari s double-double učinkom (19 poena, deset skokova).

Bojan Bogdanović ima razloga slaviti. Iako stvari u reprezentaciji nisu bajne, Babi u klubu ide k'o po loju, a jednako je bilo i sinoć kada su Pacersi na domaćem parketu 'napljuskali' goste iz Detroita s čak 37 razlike.

Bojan je zabio 12 poena, nije da je više od toga i trebalo... A Indiana je imala sedmoricu igrača s dvoznamenkastim učinkom!

Luka Dončić sinoć je opet bio čudesan! Zabio je mladi Slovenac svoj NBA rekord karijere, 34 poena, šutirao 10/16 iz igre, a iako ga je čuvao fenomenalan obrambeni bek Jrue Holiday, Luka je stavljao nestvarne stepback dvice i trpao bez milosti, no Pelicansi su ipak pobijedili Dallas 114-112.

No da je lopta bila u Dončićevim rukama, možda bi to pošlo pomalo drukčije... U zadnjoj akciji loptu je uzeo Dennis Smith Jr. te u potpunom neskladu s planom momčadi krenuo na koš, a vrijeme je isteklo prije nego je ispustio loptu koja naposljetku ionako nije prošla kroz obruč.

Hard fought heartbreaker in New Orleans tonight, 114-112.@luka7doncic ends with 34 pts, @hbarnes had 21 pts and @swish41 had 11 pts off the bench. #MFFL pic.twitter.com/xGmWwCDRZf