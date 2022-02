Košarkaši Utah Jazza pobijedili su Denver Nuggetse sa 108-104 uz 15 koševa hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića. Za Utah je ovo prva pobjeda nakon pet uzatopnih poraza, te tek treća u zadnjih 14 susreta. Ujedno to je 31. pobjeda Jazza ova sezone nakon koje su zadržali četvrtu poziciju na Zapadu.

Domaćin je bolje ušao u susret, poveo je 11-4 i 19-10, no Denver je u drugom dijelu uvodne četvrtine okrenuo rezultat i poveo sa 30-28. U drugoj dionici gosti su bili u stalnom vodstvu, najviše sa sedam razlike (47-40), no na odmor su otišli s minimalnom prednošću (61-60). Utah je u trećoj četvrtini okrenuo rezultat, no prednost domaćina niti u jednom trenutku nije iznosila više od pet razlike. Denver je tri minute prije kraja izjednačio na 97-97, no domaćin je odgovorio serijom 9-2 i u posljednju minutu ušao sa +7 i do kraja susreta obranio prednost za konačnih 108-104.

Kod domaćina zbog ozljeda nije bilo Donovana Mitchella i Rudyja Goberta, a najefikasniji su bili Trent Forrest sa 18 koševa i osam asistencija, te Mike Conley sa 17 koševa, dok su naš Bojan Bogdanović, Royce O'Neale i Rudy Gay zabili po 15 koševa. Bogdanović je imao šut 5-16, pri čemu je promašio sva tri pokušaja za tri poena. Dodao je i sedam koševa, te dvije asistencije.

Oklahoma je u najzanimljivijem susretu večeri nakon produžetka pobijedila Dallas sa 120-114. Gosti su na ulazu u zadnju četvrtinu imali 12 koševa prednosti (88-76), no Dallas je devet sekundi prije kraja tricom Reggiea Bullocka stigao do vodstva 103-101. Ipak, Kenrich Williams je šest sekundi prije kraja izjednačio gurnuvši susret u produžetak. U "overtimeu" je briljirao Luguentz Dort postigavši 14 od 17 koševa Oklahome. Gosti su poveli sa sedam razlike i više nisu ispuštali vodstvo.

Dort je na koncu zabio 30 koševa uz šest skokova, dok je Tre Mann zabio koš manje. Darius Bazley je dodao 13 koševa i 11 skokova, a Josh Giddey 14 koševa i 10 asistencija. Kod Dallasa Luka Dončić je ubacio 40 koševa uz 10 asistencija, dok je Bullock dodao 23 koša uz osam skokova.

Washington je na gostovanju pobijedio Philadelphiju sa 106-103, a bio je to susret u kojem su obje momčadi prekinule serije. Washington niz od šest poraza, a Sixersi seriju od pet uzastopnih pobjeda. Kyle Kuzma je predvodio goste sa 24 koša i sedam skokova, dok je Spencer Dinwiddie ostvario prvi "triple-double" u karijeru upisavši 14 koševa, 12 skokova i 10 asistencija. U domaćim redovima bolji od ostalih bio je Joel Embiid sa 27 koševa, 14 skokova i šest asistencija.

LA Lakersi su pobijedili Portland sa 99-94. Domaćin je nakon prve četvrtine vodio sa 12 razlike (28-16), gosti su u druge dvije dionice okrenuli rezultat i stigli do prednosti 75-72, no Lakersi su zadnju četvrtinu dobili sa osam razlike za konačnu pobjedu 99-94. Anthony Davis sa 30 koševa i 15 skokova, te Carmelo Anthony sa 24 koša i osam skokova bili su najefikasniji kod Lakersa, dok je goste predvodio Norman Powell sa 30 koševa.