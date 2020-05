Babo uspješno operiran u New Yorku: Brzo sam na parketu

Nastavi li se uopće aktualna NBA sezona, Bojan Bogdanović definitivno neće biti među igračima koji će ju završiti igrajući. Zbog operacije desnog zapešća on ju je u ponedjeljak već završio.

- Bogdanović je sa ozljedom ruke igrao od siječnja. Igrao je uz velike bolove pa je odlučeno da se stvar riješi operacijom - otkrio je sveupućeni Adrian Wojnarowski.

A operacija je obavljena u New Yorku u utorak. Sve je prošlo u najboljem redu. Babo se brzo i javio.

- Cijenim svu ljubav, poruke i podršku. Operacija je bila uspješna. Veselim se povratku na parket što je brže moguće.

Appreciate all the love,texts and support. My surgery today was a success.I’m looking forward to get back on the court as soon as possible! Love! — Bojan Bogdanovic (@44Bojan) May 19, 2020

Mostarcu će za puni oporavak, takva je prognoza, trebati šest mjeseci, a ostvare li se najave o početku nove sezone, za nju bi bio spreman. Za ovu, pak, Jazzeri će ostati bez njegovih 20 poena u prosjeku i izgubiti glavno napadačko oružje uz Donovana Mitchella. Koji je, pak, zahvalio Babi što se žrtvovao za ekipu.

Salute to my brotha @44Bojan for fighting through for us all year... one of the toughest dudes I know!! Get right and ready for next season💯💯🙏🏾🙏🏾 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 18, 2020

- Poštovanje za mog brata Bojana jer se cijelu godinu za nas borio s ozljedom. Jedan od najčvršćih tipova koje poznajem! Oporavi se i pripremi za sljedeću sezonu.

Utah je u trenutku prekida bila četvrta na Zapadu, a Bogdanović je u 64 odigrane utakmice sudjelovao s 33 minute na parketu. U onoj posljednjoj stavio je samo pet poena Torontu, a dvije večeri prije brojao je do 32 protiv Detroita.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Ljetos je potpisao četverogodišnji ugovor vrijedan 73 milijuna dolara. Ova sezona, bez obzira što je neće završiti, bila mu je bez sumnje najbolja u karijeri i još mu malo podebljala dionice...