Babo zabio 21 poen Memphisu, triple-double Nikole Jokića...

U NBA-u ništa novo, Bojan Bogdanović nastavlja rešetati!

U najnapetijoj utakmici večeri između Memphisa i Indiane, naš Babo postigao je 21 poen. Ipak, ni to nije bilo dovoljno Indiani koja je izgubila 106-103. Gosti nisu mogli protiv Mikea Conleya i Jarena Jacksona koji su kombinirano postigli 42 poena.

Some #Pacers notes about the last time Victor Oladipo was out.



Myles Turner rebounded more.



Bojan Bogdanovic scored more.



Darren Collison dished more.



Aaron Holiday saw the court. https://t.co/Y4vmfkcuFH