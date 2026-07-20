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Baena je ispisao povijest, ovo nikome nije uspjelo do sada! S 'furijom' je izrazito dominantan

Piše HINA,
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Baena je ispisao povijest, ovo nikome nije uspjelo do sada! S 'furijom' je izrazito dominantan
Foto: Kai Pfaffenbach
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Baena ispisao povijest! Sa Španjolskom je u nizu uzeo Euro, olimpijsko zlato i SP, a sam kaže da živi dječački san

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Veznjak španjolske nogometne reprezentacije i Atletico Madrida Alex Baena (25) ušao je u povijest kao prvi nogometaš koji je u nizu osvojio tri velika međunarodna nogometna turnira - Europsko prvenstvo, Olimpijske igre i Svjetsko prvenstvo.

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Baena je 2024. sa španjolskom reprezentacijom osvojio Euro u Njemačkoj, samo nekoliko tjedana kasnije s olimpijskom reprezentacijom je osvojio zlato u Parizu, a sve je zaokružio osvajanjem Mundijala u Sjedinjenim Državama.

Baena je za 'furiju' debitirao u rujnu 2023. u susretu protiv Cipra u kvalifikacijama za EP 2024. godine. Do sada je upisao 24 nastupa za reprezentaciju postigavši tri gola.

- Najsretniji sam na svijetu. Živim san koji sam oduvijek imao otkad sam bio dijete. Proživljavam vrlo lijepu fazu u svojoj karijeri. Ne mogu tražiti više, imam samo riječi zahvalnosti za sve one koji su uvijek bili uz mene u svakom trenutku, rekao je veznjak.

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Foto: Lee Smith

Argentinci Lionel Messi i Angel Di Maria su osvojili svjetski naslov, olimpijsko zlato, te naslov prvaka Južne Amerike, međutim nije im to uspjelo u nizu. Olimpijsko zlato osvojili su u Pekingu 2008. godine, Copa Americu 2021. i 2024. te Svjetsko prvenstvo u Katru 2022.

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