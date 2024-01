Bajka se nastavlja! 16-godišnji Littler postao najmlađi finalist svjetskog prvenstva u pikadu

Nevjerojatna sportska priča u londonskom Alexandra Palaceu i dalje se piše! Čudesni 16-godišnjak Luke Littler pobijedio je Roba Crossa (33, PDC 8.) s 6-2 i izborio finale Svjetskog prvenstva u pikadu!

Littlera sad dijeli jedna pobjeda od onoga što je upravo Cross učinio 2018., a to je naslov svjetskog prvaka u debitantskom nastupu. Pikado "wunderkind" uz to može postati i najmlađi osvajač SP-a, a i ako ne uspije za to će imati još nekoliko prilika obzirom da taj rekord drži Michael van Gerwen, koji se prvi put naslovom svjetskog prvaka u Ally Pallyju okitio u dobi od 24 godine.

16-godišnji Littler u finalu SP-a u pikadu

Što reći o još jednoj predstavi 16-godišnjaka koji je uoči polufinalnog meča rekao da ne osjeća nikakav pritisak i da već razmišlja o pobjedničkom peharu u svojim rukama? Vrlo hrabro i samouvjereno... Ali pokazalo se da ima podlogu.

Za razliku od prethodnih mečeva, danas Littler nije započeo dobro, prvi put nije se smijao od samog početka. Cross, Englez koji je u četvrtfinalu preokrenuo 0-4, uzeo je prvi set koji je protekao bez "breaka" i poveo 2-1 s "breakom" u drugom, ali u četvrtom "legu" pali se mladi Littler i pogađa najprije maksimalnih 180, zatim u dvije ruke 140+ da bi izašao na 24 i poravnao na 2-2 u drugom setu, a potom osvojio sljedeći "leg" i došao do izjednačenja.

Littler je treći set uzeo s 3-1, četvrti s 3-2, a poveo je s "breakom" i u petom, kojeg je ipak uzeo Cross. I to je bilo posljednje od svjetskog prvaka iz 2018. Littler je za kraj nanizao tri seta i došao do možda i lakše pobjede nego što se očekivalo.

Littler osigurao 200.000 funti

Srednjoškolac iz engleskog gradića Runcorna ovom je pobjedom osigurao nagradu od najmanje 200.000 funti, a dodatnih 300.000 dobiti će ako pobijedi sutra u finalu.

Littler će u finalu igrati protiv Lukea Humphriesa, koji je u polufinalu "pomeo" Scotta Williamsa s 6-0. Humphries je ovom pobjedom postao najbolji igrač po renkingu.

- Nemam riječi. Ne mogu vjerovati da sam u došao do finala svjetskog prvenstva u debitantskom nastupu. Sretan sam što sam pobijedio, ali mogao bih i do kraja! - kazao je Littler za Sky Sports pa otkrio što mu je Cross šapnuo nakon meča.

- Rekao mi je "Bog te blagoslovio, samo si korak udaljen, učini to!".

- Smjestio sam se na pozornicu. Trebalo mi je nekoliko "legova" da se namjestim i kad sam pronašao taj ritam, bio sam spreman.

Prije finala će pojesti omlet i pizzu

Otkrio je što će raditi do finalnog meča koji je na rasporedu sutra navečer.

- Radit ću ono što sam i danas radio. Ujutro na omlet sa šunkom i sirom, zatim ću doći ovamo na pizzu i onda vježbati! To je ono što sam radio svaki dan.