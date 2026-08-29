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BORBA ZA MLADO KRILO

Bajraktarević postaje ozbiljna opcija za Dinamo! 'Modri' su u utrci s talijanskim velikanima

Piše Ivan Kužela,
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Bajraktarević postaje ozbiljna opcija za Dinamo! 'Modri' su u utrci s talijanskim velikanima
Foto: Eduardo Lima/EPA
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Dinamo juri veliko pojačanje; Esmir Bajraktarević sve je bliže Maksimiru, ali žele ga i talijanski velikani Lazio i Fiorentina koji su spremni odmah platiti za njegove usluge. 'Modri' ga žele na posudbu s opcijom otkupa

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Dinamo bi u završnici prijelaznog roka mogao dobiti jedno od najzvučnijih pojačanja. Esmir Bajraktarević (21) sve je bliže Maksimiru, a prema informacijama iz više izvora pregovori s PSV-om oko posudbe uz mogućnost otkupa ulaze u završnu fazu. U Dinamu se nadaju da bi posao mogao biti zaključen već početkom idućeg tjedna.

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Trening Dinama na Maksimiru VIDEO
Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

Zagrebački klub pritom mora požuriti jer je cilj prijaviti 21-godišnjeg reprezentativca BiH za Europsku ligu. Rok za registraciju igrača istječe u srijedu u ponoć, pa bi eventualni dogovor morao biti postignut dovoljno rano kako bi Dinamo stigao obaviti svu potrebnu administraciju, piše Tomo Ničota iz Germanijaka.

Bajraktarević je zanimljiv Dinamu zbog svoje polivalentnosti. Ljevonogi nogometaš najčešće igra na desnom krilu, ali može odgovoriti i na drugim pozicijama u veznom redu te u napadu. U prošloj sezoni bio je među zapaženijim igračima PSV-a, za koji je u 36 nastupa postigao sedam pogodaka i dodao pet asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi osam milijuna eura, a s nizozemskim klubom ugovor ima do 2029. godine.

Eredivisie - PSV vs PEC Zwolle
Foto: Maurice van Steen/EPA

Njegov status u Eindhovenu u međuvremenu se promijenio. Ove sezone još nije nastupio za prvu momčad PSV-a, već je minute skupljao isključivo za drugu momčad. Zbog toga je već neko vrijeme predmet transfernih priča u Nizozemskoj, a PSV bi najradije zaključio njegovu prodaju.

Upravo bi ta želja nizozemskog prvaka mogla zakomplicirati Dinamovu situaciju. U završnici prijelaznog roka interes su navodno pokazala i dva talijanska kluba; Lazio i Fiorentina. Prema informacijama koje su se pojavile u subotu, oba su kluba PSV-u trebala poslati konkretne ponude.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - USA vs Bosnia and Herzegovina
Foto: BENJAMIN FANJOY

Za Dinamo je to potencijalno problem jer bi PSV prije prihvatio izravnu prodaju nego posudbu. Dolazak u Zagreb na jednu sezonu uz opciju otkupa zasad se navodno smatra rezervnom varijantom, odnosno rješenjem koje bi u Eindhovenu prihvatili ako do kraja prijelaznog roka ne realiziraju neku od drugih opcija.

Važnu ulogu mogao bi imati i sam Bajraktarević. Prema dosadašnjim informacijama, reprezentativac BiH nema ništa protiv dolaska u Maksimir, gdje bi imao znatno veće šanse za redovitu minutažu, a uz domaće prvenstvo igrao bi i europske utakmice.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - USA vs Bosnia and Herzegovina
Foto: BENJAMIN FANJOY

U Maksimiru su očito odlučili pojačati aktivnosti pred kraj prijelaznog roka. Ako uspiju privesti posao kraju unatoč interesu iz Italije i PSV-ovoj želji za prodajom, Dinamo bi dobio mladog reprezentativca s iskustvom igranja u Nizozemskoj i dodatno zanimljivo rješenje za europske izazove.

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