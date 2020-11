\u0160vedski napada\u010d nikada nije ni skrivao svoje korijene iako je ro\u0111en u Malm\u00f6u, otac \u0160efik porijeklom je iz Bijeljine u Bosni i Hercegovini, a majka Jurka Gravi\u0107 iz Prkosa pored \u0160kabrnje.

No njegovo djetinjstvo bilo je jako te\u0161ko. Majka i otac su se rano rastali pa je on zajedno s tri brata i dvije sestre ostao \u017eivjeti kod majke. Obitelj je \u017eivjela u siroma\u0161tvu, njegova majka je radila po cijele dane kako bi prehranila obitelj pa je zbog toga Zlatan svakodnevicu provodio na ulici. Ostala djeca su ga osu\u0111ivala jer je Balkanac i zbog toga je \u010desto sudjelovao u tu\u010dnjavama, ali to razdoblje \u017eivota bilo je bitno za njega. Razvio je svoju narav, temperament i osobnost, ono \u0161to ga krasi kroz cijelu karijeru.

-\u00a0Moj Zlatan je Bo\u0161njak jer sam i ja Bo\u0161njak, i to onaj sa dna kace. Puno sam ulo\u017eio u njega jo\u0161 dok je bio dijete. Bio sam strog, ali me on slu\u0161ao sve vrijeme. Uz moju pomo\u0107 po\u010deo je \u0161utirati loptu s \u010detiri godine i odmah se vidjelo da se razlikuje od druge djece jer je baratao loptom jako dobro. Svi su ve\u0107 tada govorili da \u0107e on biti uspje\u0161an nogometa\u0161 - rekao je \u0160efik Ibrahimovi\u0107.

\u017divio je u \u010detvrti Rosengard u Malm\u00f6u, a nogomet je po\u010deo igrati u tamo\u0161njem klubu\u00a0Malme BI. Bio je nesta\u0161an i \u017eivahan kao dijete, a to ba\u0161 nije odgovaralo imu\u0107nim roditeljima djece koja su trenirala s njim. Prozivali su ga 'Balkancem' koji lo\u0161e utje\u010de na njihovu djecu pa je \u010desto dobivao ispisnice iz klubova.\u00a0Igrao je jo\u0161 za BK Flag i FBK Balkan, a onda ga je 'skenirao' Malm\u00f6. Bilo je to za njega ispunjenje snova, dokaz da vrijedi, dokaz da su se silni treninzi isplatili. Slobodno vrijeme provodio je s loptom u nogama, kopirao trikove brazilskog Ronalda pa odu\u0161evljavao publiku na utakmicama.\u00a0

Dok je on u\u017eivao u nogometu u \u0160vedskoj, stra\u0161ne stvari doga\u0111ale su se u Hrvatskoj i BiH. U to vrijeme bjesnio je rat, a sam Ibrahimovi\u0107 priznao je da mu nije bilo jasno \u0161to se doga\u0111a. Ostao je i bez bake koja je poginula u bombardiranju Lijepe Na\u0161e.

-\u00a0Rat je bio \u010dudna stvar. Nisam znao ni\u0161ta o njemu. Nije mi bilo jasno zbog \u010dega su mama i sestra obu\u010dene u crninu. To je bilo zbog bake koja je poginula u jednom bombardiranju u Hrvatskoj. Svi su bili tu\u017eni osim mene, mene\u00a0nije bilo briga je li neko Srbin ili Bo\u0161njak ili \u0161to\u00a0ve\u0107 - prisjetio se sam Zlatan u svojoj autobiografiji.

Ibrahimovi\u0107 je u me\u0111uvremenu postao jedan od najboljih nogometa\u0161a na svijetu, u biografiju upisao brojne europske velikane, ali od 2014. godine ni\u0161ta nije bilo isto. Izgubio je brata Sapka koji je preminuo nakon duge i te\u0161ke bolesti u 41. godini \u017eivota. D\u017eenaza je bila u krugu obitelji, a zajedno s ocem je spustio brata u mezar (grob). Od sli\u010dne bolesti su preminula dva \u0161vedska nogometa\u0161a, a sve ga je emotivno slomilo.

Te iste godine je po osmi put osvojio nagradu za najboljeg \u0161vedskog igra\u010da.

- \u0160to re\u0107i\u00a0nakon osvajanja ove nagrade? Nema se puno toga za re\u0107i, jer ove nagrade govore same za sebe. Jo\u0161 uvijek \u017eivim svoj dje\u010da\u010dki san kada je nogomet u pitanju. Sve ove nagrade koje sam dobio i koje jo\u0161 uvijek dobivam dokaz su da je netko u\u010dinio ne\u0161to dobro i da je dobar u onome \u0161to radi - pri\u010dao je Zlatan 2014. godine pa nastavio:

- Ali sve palo pod sjenu onoga \u0161to se dogodilo\u00a0Klasu i Pontu, a ja sam imao brata koji je tako\u0111er preminuo u sli\u010dnim okolnostima. Dakle, postoji \u017eivot pored ovog (nogometnog \u017eivota) koji je puno va\u017eniji. Neka po\u010divaju u miru.

I mnogi se dan danas pitaju \u0161to bi bilo da je veliki Zlatan zaigrao za Hrvatsku. Da, postojala je i ta mogu\u0107nost. Htio je zaigrati za 'vatrene', imao je hrvatsku putovnicu na temelju majke Jurke i samo je bio potreban blagoslov HNS-a. No on se nije dogodio. Nitko mu se nije javio, a to je razljutilo Ibrahimovi\u0107a koji je odlu\u010dio igrati za \u0160vedsku.

-\u00a0\u00a0Nikad me nitko nije pitao o igranju za Hrvatsku ili BiH, ro\u0111en sam u \u0160vedskoj i 100 posto sam \u0160ve\u0111anin. Osje\u0107am se Balkancem, govorim materinji jezik kod ku\u0107e, mama mi je Hrvatica, tata iz BiH, zadr\u017eao sam taj temperament i mentalitet i ne mogu to sakriti - rekao je nekoliko puta.

No svoje hrvatsko podrijetlo nikad nije zaboravio. Prije dvije godine je javno Luki Modri\u0107u \u010destitao na osvajanju Zlatne lopte te dodao kako je sretan zbog njega.

-\u00a0Ja i moja majka smo iz Hrvatske, on je Hrvat, tako da sam sretan. To je dio krvi. Mislim da je Modri\u0107 jedan od najkompletnijih veznjaka na svijetu.\u00a0Ima fantasti\u010dan tempo, ima viziju igre koja je nevjerojatna. Upravljanje loptom je nevjerojatno. Igrao sam protiv njega u mladosti, dok je bio mlad igra\u010d. Sada je iskusan igra\u010d i sretan sam \u0161to je osvojio silne nagrade - hvalio je Zlatan Luku.

Ibra je odavno dobio titulu jednog od najve\u0107ih u povijesti, a on se ne gasi ni u 39. godini \u0161to je fascinantno i nevjerojatno. Gotovo nikad nije postojao igra\u010d poput njega koji je dominirao u ovim godinama, a sjetimo se samo da je prije dvije godine imao te\u0161ku ozljedu koljena zbog koje je pauzirao sedam mjeseci.\u00a0 No i od toga se oporavio.

Igrao je za Ajax, Inter, Juventus, Milan, Barcelonu, Manchester United i gdje god je do\u0161ao, ostavio je trag. No i dalje je te\u0161ko shvatljivo i nevjerojatno da netko ovako igra u 39. godini \u017eivota. Naravno, vi\u0161e se ne mo\u017ee osloniti na brzinu, ali i dalje je jak kao bik. Mo\u017ee zagraditi loptu, dobit \u0107e skoro svaki duel, a o skoku da i ne pri\u010damo. Preporodio je mladi Milan, preporodio suigra\u010de uklju\u010duju\u0107i na\u0161eg Antu Rebi\u0107a. I to izgleda tako. Rossoneri su prvi nakon deset kola, a Ibra o\u010darava iz utakmice u utakmicu.

A Hrvatska? Mo\u017eemo samo plakati jer ovakvog velikana nismo vidjeli u kockastom dresu. Ni\u0161ta drugo nam ne preostaje.

