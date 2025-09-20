Bakrar: Hajduk mi je najdraži protivnik, tu sam već zabijao

Mounsef Bakrar (24) zapečatio je pobjedu Dinama (2-0) protiv Hajduka na Poljudu krasnim golom deset minuta prije kraja. Alžircu, koji je pristigao iz New York Cityja, bio je to prvi u HNL-u u četvrtoj utakmici, sjajno je iskoristio pola sata nakon ulaskom s klupe.

- Hvala svim navijačima koji su došli ovdje, ovako smo se ispričali za zadnji poraz, žao nam je. Ovo nam je bilo jako važno i spremni smo za Europu - kazao je za MAXSport.

Opisao je gol.

- Osvojio sam loptu, trčao, vidio da je branič daleko, rekao sam si "ovo je šansa da pucaš". Volim ovaj stadion, već sam tu zabijao (za Istru, op.a.), ovo mi je najdraži protivnik. Lijepa večer za mene.

Alžirac je zaključio:

- Bilo je teških trenutaka za momčad, bitno je da smo pobijedili, imamo dobru i jaku momčad, ne bojim se za vrijeme oporavka do iduće utakmice.