Dinamov stoper okončat će karijeru sa samo 31 godinom?

Dino Perić (31) kroz karijeru je imao puno problema s ozljedama, a zbog toga bi mogao i završiti karijeru vrlo rano. Ugovor s Dinamom istječe mu 30. lipnja, a Perić bi mogao objesiti "kopačke o klin", prenose Sportske novosti.

Dinamov stoper zbog ozljeda je propustio ogroman broj utakmica, a najviše je problema imao s koljenom. Nikako da uhvati kontinuitet igara, a tako mu je kroz veći dio karijere.

Dinamo je remizirao protiv Šahtara 3-3 na Maksimiru u četvrtom kolu Lige prvaka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Slovio je za jednog od stupova obrane "modrih" i potencijalnog oslonca, ali ozljede su mu znatno usporile karijeru. Posljednje dvije i pol godine praktički nije ni igrao ozbiljan nogomet.

Prošao je omladinske kategorije Osijeka, a onda u veljači 2013. stigao u Dinamo za 120.000 eura. Nekoliko je puta išao na posudbu u Lokomotivu, a za Dinamo je ukupno odigrao 184 utakmice i zabio 15 golova, uz sedam asistencija.

Dinamo je remizirao protiv Šahtara 3-3 na Maksimiru u četvrtom kolu Lige prvaka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dogurao je i do hrvatske reprezentacije i odigrao dvije utakmice za "vatrene", a trenutačno prema Transfermarktu vrijedi 100.000 eura.