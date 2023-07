Bakrar odlazi u MLS! Istri stiže velika odšteta od 1,8 milijuna €

Saga oko prelaska Monsefa Bakrara (22) iz Istre 1961 u Dinamo trajala je nešto više od mjesec dana. Igor Bišćan htio je čovjeka koji će zaoštriti konkurenciju Bruni Petkoviću i Josipu Drmiću. Sve je trebalo biti gotovo u utorak, Bakrar je trebao stići na jednogodišnju posudbu vrijednu 400.000 eura s pravom otkupa za 1,1 milijun eura, a u suprotnom smjeru trebala su trojica igrača na posudbu, Marko Brkljača (18), Gabrijel Rukavina (19) i Fran Topić (19).

No, Istra je promijenila uvjete, sportski direktor Saša Bjelanović htio je drugu dvojicu igrača, Danijela Štefulja (23) i Jakova Antona Vasilja (21) i posao je propao. Samo za Dinamo jer je Istra svojeg najboljeg igrača prodala u MLS.

Kako saznajemo, alžirski napadač karijeru nastavlja u New York Cityju. Isti je to klub, koji je zagrizao za Matiju Frigana (20), no izgleda da je pronašao jeftiniju alternativu. Istri će na račun sjesti 1,8 milijuna eura odštete što je uistinu fantastičan posao.

Pogotovo kada se u obzir uzme činjenica da je Bakrar prije godinu dana u Pulu stigao iz ES Setifa potpuno besplatno.

Soudani: Nisam znao da je toliko dobar

U razgovoru za 24sata nahvalio ga je i bivši napadač "modrih", novi igrač Maribora Hilal Soudani.

- Znao sam za njega još dok je igrao u Alžiru, ali ga u to vrijeme nisam ozbiljnije pratio. Tad je bio mlad, rijetko je igrao cijele utakmice. Opet, dosta pratim u HNL, gledam sve utakmice hrvatskih klubova, tako da sam se uvjerio i u igračke kvalitete Monsefa Bakrara - govorio je "mister derby".

- Zanimljiv je, dosta čvrst, ima te "alžirske krvi" u sebi, haha. Iskreno, kad je dolazio u Hrvatsku nisam znao da je toliko dobar, ali mi se baš sviđa. Brz je, zna zabiti gol, dolazak u Istru pokazao mu se odličnim potezom. Znate, to mu je prvi klub izvan Alžira, nije se mladim igračima odmah tako lako snaći u novoj sredini, a on je odmah zabio osam golova. Svaka mu čast, od srca bih volio da uspije.