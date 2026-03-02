FOTO Nevjerojatna ispovijest Hrvatice: 'Kad sam to rekla doktorima, nisu mogli vjerovati'

Ana Maria Marković (26) igrala je pet godina bez prednjeg križnog ligamenta! Šokirala liječnike nevjerojatnom pričom, a nitko nije posumnjao na problem. Nevjerojatan oporavak i povratak na teren
Hrvatska nogometna reprezentativka Ana Maria Marković (26) u nedavnom je gostovanju u jednom podcastu otkrila nevjerojatan i dosad nepoznat podatak iz svoje karijere koji je šokirao sportsku i medicinsku javnost. Naime, jedna od najpopularnijih hrvatskih sportašica priznala je kako je punih pet godina profesionalno igrala nogomet bez prednjeg križnog ligamenta u koljenu, jedne od najtežih ozljeda s kojima se sportaši susreću.
Priča seže u 2018. , kada je Marković doživjela puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL). Iako je medicinski protokol u takvim slučajevima gotovo uvijek operacija nakon koje slijedi dugotrajan oporavak, mlada nogometašica odlučila je krenuti drugim putem, suprotno savjetima liječnika. Ključan faktor u njezinoj odluci bila je duljina predviđene pauze.
- Stvar je u tome da sam bila toliko mlada da kad sam čula brojku, devet do 12 mjeseci pauze, to za mene jednostavno nije bila opcija - ispričala je Marković u podcastu The Players' Network.
Odbila je operaciju i oslonila se na znanje koje je stekla tijekom školovanja za fitness instruktoricu. Znala je da postoje slučajevi, čak i među rekreativcima, koji normalno funkcioniraju bez tog ligamenta. Upitala je liječnika za alternativu.
- Pitala sam ga koliko bi trajao oporavak bez operacije. Rekao je četiri do šest mjeseci. Odmah sam rekla: "U redu, uzimam tu brojku" - prisjetila se.
Ono što je uslijedilo graniči s medicinskim čudom. Ne samo da se Marković oporavila bez operacije, već se na teren vratila u rekordnom roku, odigravši prvu utakmicu već u četvrtom mjesecu oporavka. Sljedećih pet godina nastavila je graditi profesionalnu karijeru, mijenjati klubove i igrati na najvišoj razini, a sve to s potrganim ligamentom.
- Da, igrala sam pet godina bez prednjeg križnog ligamenta. Tek sam onda obavila operaciju - potvrdila je, ostavivši sugovornicu bez teksta.
Njezin slučaj izazvao je nevjericu i među europskim liječnicima s kojima je razgovarala.
- Nisu mogli vjerovati da sam profesionalno igrala bez prednjeg križnog ligamenta - kazala je.
Najzanimljiviji dio priče jest činjenica da prilikom redovitih liječničkih pregleda pri prelascima u nove klubove nitko nije posumnjao na problem. Njezino je koljeno, zahvaljujući snažnim mišićima, bilo savršeno stabilno.
- Uvijek je bilo stabilno. Čak i prvi put kad ga je doktor testirao, rekao je: 'Ne, tvoj prednji križni ligament je u redu'. Tek je magnetska rezonancija pokazala pravo stanje - zaključila je Ana Maria Marković, nogometašica Brooklyna.
