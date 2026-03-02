FOTO Nevjerojatna ispovijest Hrvatice: 'Kad sam to rekla doktorima, nisu mogli vjerovati'

Ono što je uslijedilo graniči s medicinskim čudom. Ne samo da se Marković oporavila bez operacije, već se na teren vratila u rekordnom roku, odigravši prvu utakmicu već u četvrtom mjesecu oporavka. Sljedećih pet godina nastavila je graditi profesionalnu karijeru, mijenjati klubove i igrati na najvišoj razini, a sve to s potrganim ligamentom. | Foto: Instagram