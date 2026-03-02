FOTO Nevjerojatna ispovijest Hrvatice: 'Kad sam to rekla doktorima, nisu mogli vjerovati'

Obavijesti

Ana Maria Marković (26) igrala je pet godina bez prednjeg križnog ligamenta! Šokirala liječnike nevjerojatnom pričom, a nitko nije posumnjao na problem. Nevjerojatan oporavak i povratak na teren
Hrvatska nogometna reprezentativka Ana Maria Marković (26) u nedavnom je gostovanju u jednom podcastu otkrila nevjerojatan i dosad nepoznat podatak iz svoje karijere koji je šokirao sportsku i medicinsku javnost. Naime, jedna od najpopularnijih hrvatskih sportašica priznala je kako je punih pet godina profesionalno igrala nogomet bez prednjeg križnog ligamenta u koljenu, jedne od najtežih ozljeda s kojima se sportaši susreću.
