DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'

Hajduk je nedavno predstavio novog sportskog direktora Roberta Grafa, čiji je zadatak složiti konkurentan kadar za borbu za trofeje i europska natjecanja u sljedećoj sezoni. No, već je dobro poznato kako financijska situacija na Poljudu nije idealna i da prostora za velika pojačanja trenutačno nema mnogo.

Ipak, na vidiku je potencijalna financijska injekcija. Kako doznajemo, ukrajinski milijarder Volodimir Nosov pokazuje interes za ulaganje u Hrvatsku, a jedna od opcija je i ulazak u Hajduk kao značajan sponzor. Nosov (36) je suvlasnik tvrtke White Tech, koja se bavi uslugama vezanima uz kriptoimovinu, a ujedno je i osnivač te predsjednik WhiteBIT grupe.

Njegovo se bogatstvo procjenjuje na oko 15 milijardi eura. U Hrvatskoj je 2023., zajedno s počasnim konzulom Ukrajine Ivicom Pirićem, osnovao spomenutu tvrtku White Tech. Njih su dvojica već ulagali u Barcelonu, Juventus i neke turske klubove, a sad žele "ući" u hrvatski nogomet, prvenstvo u Hajduk, s obzirom na to kako Pirić živi u Splitu i igrao je za splitski klub.

Foto: Volodomirnosov.com/

- Zasad samo mogu potvrditi da postoje kontakti i da smo vrlo ozbiljni oko poduzimanja daljnjih koraka. Ozbiljno razmišljamo o ulaganju u hrvatski nogomet - rekao nam je Ivica Pirić.

Važno je naglasiti kako je cijela priča zasad u ranoj fazi. Hajduk i Nosov tek trebaju odraditi početne razgovore na kojima će se ispitati mogućnosti suradnje.

U posljednje vrijeme interes za ulaganje u Hajduk pokazalo je više potencijalnih investitora. Među njima se isticao i jedan bogati kanadski Hrvat, no njegov se interes ohladio nakon što je postalo jasno da ne bi dobio vlasnički udio. U svakom slučaju, klub aktivno traži novog sponzora koji bi mogao stabilizirati financije i olakšati planiranje budućih poteza.