Obavijesti

Sport

Komentari 66
NOVI INVESTITOR

DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Volodomirnosov.com/Ivo Cagalj/Pixsell

U posljednje vrijeme interes za ulaganje u Hajduk pokazalo je više potencijalnih investitora. Među njima se isticao i jedan bogati kanadski Hrvat, no njegov se interes ohladio

Hajduk je nedavno predstavio novog sportskog direktora Roberta Grafa, čiji je zadatak složiti konkurentan kadar za borbu za trofeje i europska natjecanja u sljedećoj sezoni. No, već je dobro poznato kako financijska situacija na Poljudu nije idealna i da prostora za velika pojačanja trenutačno nema mnogo.

Ipak, na vidiku je potencijalna financijska injekcija. Kako doznajemo, ukrajinski milijarder Volodimir Nosov pokazuje interes za ulaganje u Hrvatsku, a jedna od opcija je i ulazak u Hajduk kao značajan sponzor. Nosov (36) je suvlasnik tvrtke White Tech, koja se bavi uslugama vezanima uz kriptoimovinu, a ujedno je i osnivač te predsjednik WhiteBIT grupe.

Njegovo se bogatstvo procjenjuje na oko 15 milijardi eura. U Hrvatskoj je 2023., zajedno s počasnim konzulom Ukrajine Ivicom Pirićem, osnovao spomenutu tvrtku White Tech. Njih su dvojica već ulagali u Barcelonu, Juventus i neke turske klubove, a sad žele "ući" u hrvatski nogomet, prvenstvo u Hajduk, s obzirom na to kako Pirić živi u Splitu i igrao je za splitski klub.

- Zasad samo mogu potvrditi da postoje kontakti i da smo vrlo ozbiljni oko poduzimanja daljnjih koraka. Ozbiljno razmišljamo o ulaganju u hrvatski nogomet - rekao nam je Ivica Pirić.

Važno je naglasiti kako je cijela priča zasad u ranoj fazi. Hajduk i Nosov tek trebaju odraditi početne razgovore na kojima će se ispitati mogućnosti suradnje.

U posljednje vrijeme interes za ulaganje u Hajduk pokazalo je više potencijalnih investitora. Među njima se isticao i jedan bogati kanadski Hrvat, no njegov se interes ohladio nakon što je postalo jasno da ne bi dobio vlasnički udio. U svakom slučaju, klub aktivno traži novog sponzora koji bi mogao stabilizirati financije i olakšati planiranje budućih poteza.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026