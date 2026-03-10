Obavijesti

Foto: Jill Delsaux/Belga
Bakrar za 24sata: Ponosan sam na usporedbe sa Soudanijem, a još ganjam prvi trofej u karijeri!

Piše Hrvoje Tironi,

Iskreno, ni sam nisam očekivao toliko golova po dolasku u Dinamo, samo sam želio pomoći momčadi. Najviše se družim s Mateom Lisicom, a vjerujem da ću nastupiti na Svjetskom prvenstvu, priča nam Bakrar

Presretan sam. Svi smo toliko željeli pobjedu u derbiju, znamo koliko su takve stvari bitne za klub i navijače. I uvijek je posebno slaviti u tako velikim utakmicama. Svi smo sretni, ali do kraja prvenstva ostalo je još 11 kola, ništa nije gotovo, sad ne smije biti nikakvo opuštanja, kaže nam Mounsef Bakrar (25).

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu
Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu

Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, kazao je izbornik koji je vratio u reprezentaciju Majera, Luku Sučića i Baturinu

