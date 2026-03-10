Bakrar za 24sata: Ponosan sam na usporedbe sa Soudanijem, a još ganjam prvi trofej u karijeri!
Iskreno, ni sam nisam očekivao toliko golova po dolasku u Dinamo, samo sam želio pomoći momčadi. Najviše se družim s Mateom Lisicom, a vjerujem da ću nastupiti na Svjetskom prvenstvu, priča nam Bakrar
Presretan sam. Svi smo toliko željeli pobjedu u derbiju, znamo koliko su takve stvari bitne za klub i navijače. I uvijek je posebno slaviti u tako velikim utakmicama. Svi smo sretni, ali do kraja prvenstva ostalo je još 11 kola, ništa nije gotovo, sad ne smije biti nikakvo opuštanja, kaže nam Mounsef Bakrar (25).