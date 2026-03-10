NOVI MILJENIK NAVIJAČA PLUS+

Bakrar za 24sata: Ponosan sam na usporedbe sa Soudanijem, a još ganjam prvi trofej u karijeri!

Piše Hrvoje Tironi,

Iskreno, ni sam nisam očekivao toliko golova po dolasku u Dinamo, samo sam želio pomoći momčadi. Najviše se družim s Mateom Lisicom, a vjerujem da ću nastupiti na Svjetskom prvenstvu, priča nam Bakrar