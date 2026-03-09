Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova

Moramo riješiti problem napadača, moramo naći igrača koji će zabiti. Treba nam raznovrsnost. Gledamo, vidjet ćemo, nikome vrata nisu zatvorena, rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić prošle godine nakon što smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo.

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

I nije to prvi put da Dalić apostrofira problem s napadačima. Često se žalio kako nam nedostaje širina u napadu i više opcija, pogotovo na centarforu, no ovaj put takva konstatacija ne stoji.

Hrvatska nikada kao ove sezone nije imala toliko raspoloženih napadača. Samo im treba dati priliku, testirati ih u reprezentativnom okruženju. No, izbornik je i ovaj put odlučio izostaviti dvojac koji je ove sezone zabio čak 49 golova. Dion Drena Beljo (24) i Franko Kovačević (26) završili su tek na pretpozivu. Kada će dobiti priliku ako ne sada, kada su obojica u životnoj formi? Ovo je bila idealna prilika dati im minute u dresu reprezentacije i vidjeti jesu li pravi 'materijal', jesu li ono što izbornik traži. Vapio je za raznovrsnošću u napadu, a njih dvojica su drugačiji napadači od onoga što imamo u rosteru.

Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVDJE.

Ante Budimir je neupitan, čovjek koji je ove sezone zabio 13 golova u La Ligi nameće se kao glavni kandidat za prvih 11 na Svjetskom prvenstvu, no što s ostalima? Igor Matanović igra sve bolje u Freiburgu, zabio je šest golova, no nikada u reprezentaciji nije pokazao da je 'to - to'. Dokazao se energijom, trkom, trudom, ali zabio je tek jedan gol. Na popisu je i Petar Musa, prošle godine strijelac čak 19 golova u MLS-u. Dobio je priliku u završnici kvalifikacija za SP, zabio Crnoj Gori. No, problem je što je zbog završetka američke lige bez utakmice bio više od dva i pol mjeseca.

A za to vrijeme Beljo i Kovačević su zabijali kao na traci. Napadač Dinama već je na brojci od 20 golova u svim natjecanjima, pokazao je da je sazrio i nametnuo se kao vođa 'modrih'. Prije dvije i pol godine debitirao je za 'vatrene, odigrao dvije utakmice i nestao. Sada je dobio tek pretpoziv, baš kao i Franko Kovačević, s 29 golova najefikasniji Hrvat ove sezone. Prvo je briljirao u dresu Celja, sada je nastavio i u Ferencvarošu. Netko će prigovoriti da slovenska i mađarska liga nisu mjerilo kvalitete, no Kovačević je zabio i 12 golova u europskim natjecanjima klubovima kao što je AEK. Pa valjda to nešto znači. Prvi do njih dvojice su Toni Fruk i Ante Budimir, s po 15 golova u svim natjecanjima.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Da Kovačević 'vatrenima' nije trenutačno nije opcija, svjesni su i Mađari, čiju je putovnicu nedavno dobio. Iako je njegova želja isključivo igrati za Hrvatsku, mađarski izbornik Marco Rossi javno je rekao kako će ga kontaktirati i vidjeti postoji li mogućnost da zaigra za tamošnju reprezentaciju. I to, u ovom slučaju, nakon što je opet ostao bez poziva, nije nemoguće. Ostali bismo bez sjajnog napadača koji nije niti dobio priliku...

Statistika Diona Drene Belje

Foto: Sofascore