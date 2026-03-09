Obavijesti

Sport

Komentari 5
ANKETA: JE LI U PRAVU?

Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova
Foto: Profimedia/Slavko Midžor/PIXSELL

Dion Drena Beljo i Franko Kovačević, koji ove sezone igraju u formi života, dobili su tek pretpoziv za američki turnir na kojem ćemo krajem ožujka igrati protiv Kolumbije i Brazila

Admiral

Moramo riješiti problem napadača, moramo naći igrača koji će zabiti. Treba nam raznovrsnost. Gledamo, vidjet ćemo, nikome vrata nisu zatvorena, rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić prošle godine nakon što smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo.

Pokretanje videa...

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' 01:22
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

I nije to prvi put da Dalić apostrofira problem s napadačima. Često se žalio kako nam nedostaje širina u napadu i više opcija, pogotovo na centarforu, no ovaj put takva konstatacija ne stoji.

Hrvatska nikada kao ove sezone nije imala toliko raspoloženih napadača. Samo im treba dati priliku, testirati ih u reprezentativnom okruženju. No, izbornik je i ovaj put odlučio izostaviti dvojac koji je ove sezone zabio čak 49 golova. Dion Drena Beljo (24) i Franko Kovačević (26) završili su tek na pretpozivu. Kada će dobiti priliku ako ne sada, kada su obojica u životnoj formi? Ovo je bila idealna prilika dati im minute u dresu reprezentacije i vidjeti jesu li pravi 'materijal', jesu li ono što izbornik traži. Vapio je za raznovrsnošću u napadu, a njih dvojica su drugačiji napadači od onoga što imamo u rosteru. 

Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVDJE.

Ante Budimir je neupitan, čovjek koji je ove sezone zabio 13 golova u La Ligi nameće se kao glavni kandidat za prvih 11 na Svjetskom prvenstvu, no što s ostalima? Igor Matanović igra sve bolje u Freiburgu, zabio je šest golova, no nikada u reprezentaciji nije pokazao da je 'to - to'. Dokazao se energijom, trkom, trudom, ali zabio je tek jedan gol. Na popisu je i Petar Musa, prošle godine strijelac čak 19 golova u MLS-u. Dobio je priliku u završnici kvalifikacija za SP, zabio Crnoj Gori. No, problem je što je zbog završetka američke lige bez utakmice bio više od dva i pol mjeseca.

A za to vrijeme Beljo i Kovačević su zabijali kao na traci. Napadač Dinama već je na brojci od 20 golova u svim natjecanjima, pokazao je da je sazrio i nametnuo se kao vođa 'modrih'.  Prije dvije i pol godine debitirao je za 'vatrene, odigrao dvije utakmice i nestao. Sada je dobio tek pretpoziv, baš kao i Franko Kovačević, s 29 golova najefikasniji Hrvat ove sezone. Prvo je briljirao u dresu Celja, sada je nastavio i u Ferencvarošu. Netko će prigovoriti da slovenska i mađarska liga nisu mjerilo kvalitete, no Kovačević je zabio i 12 golova u europskim natjecanjima klubovima kao što je AEK. Pa valjda to nešto znači. Prvi do njih dvojice su Toni Fruk i Ante Budimir, s po 15 golova u svim natjecanjima.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Da Kovačević  'vatrenima' nije trenutačno nije opcija, svjesni su i Mađari, čiju je putovnicu nedavno dobio. Iako je njegova želja isključivo igrati za Hrvatsku, mađarski izbornik Marco Rossi javno je rekao kako će ga kontaktirati i vidjeti postoji li mogućnost da zaigra za tamošnju reprezentaciju. I to, u ovom slučaju, nakon što je opet ostao bez poziva, nije nemoguće. Ostali bismo bez sjajnog napadača koji nije niti dobio priliku...

Statistika Diona Drene Belje

Foto: Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!
DERBI NA POLJUDU

Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su pobjegli najvećem rivalu na 10 bodova prednosti nakon uvjerljive pobjede pred 31.010 gledatelja na Poljudu. Strijelci su bili Zajc, Vidović i Bakrar za Dinamo, a Pukštas za Hajduk
Plavi se 'prošetali' Poljudom i došli na korak od titule: Dinamo je za sve u HNL-u svemirski brod
KOMENTAR

Plavi se 'prošetali' Poljudom i došli na korak od titule: Dinamo je za sve u HNL-u svemirski brod

HAJDUK - DINAMO 1-3 Mounsef Bakrar je opet bio briljantan, bez obzira igrao li špicu ili na krilu - Alžirac isporučuje. I svima je dokazao kako se u današnjem nogometu za milijun eura i dalje može naći vrhunsko pojačanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026