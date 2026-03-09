Obavijesti

TEŠKI DANI ZA ŠPANJOLCA

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Piše Tomislav Gabelić, Ivan Kužela,
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Španjolac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone

Trener Hajduka Gonzalo Garcia (42) proživljava najteže dane od dolaska na klupu 'bilih' u srpnju 2025. godine. U razmaku od samo nekoliko dana ispao je iz Kupa od Rijeke (3-2), a s porazom od Dinama (3-1) vrlo vjerojatno oprostio se i od HNL-a. No, doznajemo kako se neće oprostiti od klupe Splićana jer uprava Hajduka želi nastaviti sa Španjolcem.

U medijima se pojavila informacija kako Hajduk razmišlja o smjeni trenera, no to nije istina jer u klubu ne razmišljaju o novom stručnjaku na klupi. O tome je i govorio predsjednik Ivan Bilić nakon što je ostavku dao sportski direktor Goran Vučević i spomenuo kako Garcia zasigurno ostaje trener Hajduka do kraja sezone. 

U utorak će Hajduk održati presicu na temu poljudske infrastrukture i tom prilikom će se Bilić osvrnuti na rad trenera Garcije. Nikakvog govora o smjeni ili bilo kakvoj šokantnoj promjeni neće biti. 

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Gonzalo Garcia je do sad na klupi Hajduka vodio 32 utakmice. Sa splitskim klubom slavio je 18, šest puta remizirao i osam puta gubio. Pritom je njegova ekipa zabila 53 i primila 36 golova. Bez obzira na ovu statistiku, s Hajdukom je u trenerskoj karijeri osvajao najviše bodova po utakmici (1,88). Do sada je u karijeri trenirao Istru (1,43), Aroucu (1,00) i Twente (1,07). 

Španjolski stručnjak ugovor ima do ljeta 2028. godine. Otpremnina, ukoliko mu uprava Hajduka odluči dati otkaz, navodno iznosi oko milijun eura

