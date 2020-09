Baleov ljutiti agent: 'Real treba ljubiti pod po kojem on hoda...'

Bale je u Real Madridu osvojio sve što se osvojiti može, pa je tako za vrijeme svog boravka na Santiago Bernabeu u svoje vitrine spremio čak 4 Lige prvaka od kojih je jednu upravo on osvojio s dva pogotka u finalu

<p>Agent <strong>Garetha Balea</strong> (31), <strong>Jonathan Barnett</strong>, 'osuo je paljbu' na Real Madrid zbog ponašanja njegovog pulenu. Velški reprezentativac odlučio se za posudbu u Tottenham nakon sezone za zaborav u 'kraljevskom' klubu. Bale se vraća u Englesku oživjeti svoju karijeru i pokazati svijetu da još uvijek ima nešto u svojim nogama. U novo-starom klubu nosit će dres s brojem 9.</p><p>Barnetta su na radijskom showu pitali o mogućnosti povratka u Real Madrid nakon isteka posudbe.</p><p>-Nadam se da se tema neće pojaviti - odgovorio je pa nahvalio svog ljubimca:</p><p>- U Tottenhamu će biti toliko uspješan da će htjeti ostati, a ostalo će biti jednostavno napraviti. Nadam se da će mu se vratiti ljubav za igru ​​i da će igrati onako kako može, ali sve je na njemu. Mislim da je postigao je više od bilo kojeg drugog, britanskog nogometaša u inozemstvu, pa mislim da je dobar - nije prestao hvaliti svojeg igrača.</p><p>Po mišljenju Barnetta, 'kraljevi' se nisu prema njemu odnosili kraljevski:</p><p>- Po mom mišljenju, su se korektno odnosili prema nekome tko je toliko učinio za sjajan klub. Teško je staviti u jednu rečenicu, ali mislim da bi netko tko je u sedam godina postigao ono što je on postigao za klub, trebao biti tretiran bolje - rekao je pa onda ipak malo 'primirio' loptu:</p><p>- Ne želim nikoga kriviti ili ulaziti u to. Mislim da je ono što su navijači učinili bilo sramotno i da klub nije pomogao. To je sve u što stvarno želim ulaziti.</p><p>Za kraj je Barnett poslao poruku navijačima Real Madrida:</p><p>- S obzirom što je postigao za Real Madrid, trebali bi ljubiti pod kojim on hoda.</p>