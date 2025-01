Balić: Čestitke našima na penziji koju su dobili. Francuzi? Hvala Bogu, tu himnu nećemo slušati

Nakon veličanstvene pobjede Hrvatske nad Francuskom 31-28 u polufinalu Svjetskog prvenstva slavlje je bilo na vrhuncu. Toliko da je i legendarni Ivano Balić bez ustručavanja dao intervju, a to nije volio u vrijeme kada je bio najbolji igrač svijeta.

Pokretanje videa... 00:54 Hrvatska - Francuska 31-28: Čarobna noć u Areni! Hrvatska je u finalu Svjetskog prvenstva | Video: 24sata Video

Balić je gostovao tijekom RTL Direkta, a u prijenos uživo iz zagrebačke Arene javio se u društvu Mirze Džombe i Igora Vorija.

Hrvatska ima šansu ponoviti uspjeh iz 2003. godine i ponovno biti svjetski prvak. Trese li se Ivanu stoliac?

- Ne trese mi se, htio bih im samo čestitati na ovoj penziji koju su dobili, hahaha. Mislim da su svi zadovoljni zbog toga. Pokazali su velikom borbom i željom da mogu pobijediti moćne Francuze, nadam se da, tko dođe u Oslu u finalu, imamo realne šanse za zlato.

Poznato je da vam Francuzi nisu dragi i da ovakva pobjeda sigurno puno znači.

- Uopće nije istina. Baš ih volim, najviše, najdraži su mi. I himna im nije loša, naslušali smo je se nas trojica, ali hvala Bogu, nećemo u Oslu. Pa što bude.

Što je bilo ključno do finala? Što ima ova reprezentacija?

- To što se bore do kraja, isto kao i naša generacija, ne odustaju nikad. Danas je bilo super, vraćali su se u obranu i spriječili njihovu tranziciju. To je bilo ključno, ali i to što nismo dopustili golmanu da se razbrani. Tako smo izdominirali prvo poluvrijeme i poslije preživjeli nekako. I dobro je - zaključio je najbolji hrvatski rukometaš u povijesti.

I potom se zaputio u svlačionicu naših rukometaša, gdje su ga dočekali kao legendu kakva i jest.

- Stigla je legenda - povikali su u svlačionici u kojoj su slavili uz zasluženu pizzu i pivo, a Balić se izgrlio sa svakim ponaosob.