Balić oštro: Moderni rukomet je bez veze, uopće mi se ne gleda

Piše Domagoj Vugrinović
Čitanje članka: 4 min
Admiral

Jedan od najboljih igrača u povijesti i legenda hrvatskog rukometa Ivano Balić bio je jedan od uglednika koji su sudjelovali na Split Sports Festival. Uz rukometnog virtuoza okupljeni su mogli slušati i Toma Aspinalla, prvaka UFC-ove teške kategorije, Stipu Drviša, bivšeg hrvatskog boksačkog svjetskog prvaka, ali i Barbaru Đinović i Nikolu Vujčića.

Balić se vratio u matični klub u Splitu, koji trenutačno nije u hrvatskoj eliti, a zajedno s predsjednikom kluba istaknuo je da rade na povratku u Premijer ligu, u razgovoru za Sportklub. Nezaobilazna tema bila je i hrvatska rukometna reprezentacija koja u posljednje vrijeme s izbornikom Dagurom Sigurdssonom bilježi sjajne rezultate. Prvo su osvojili srebro na svjetskom prvenstvu, a potom ove godine i broncu na europskom.

- Izbornik ima rezultate, to je jedino bitno. Uvijek može bolje, nadajmo se nekom zlatu koje dugo nismo osvojili. Igrači napreduju prema velikim klubovima. Mislim da je dao najviše slobode do sada, igrači su najbolje reagirali i ostvarili rezultat. Imamo dva vrhunska vratara i onda si opušteniji u napadu - rekao je Balić.

Ivan Martinović naslijedio je Domagoja Duvnjaka kao lider reprezentacije, dok je Duvnjak bio nasljednik Balića. Iako je legendarni srednji vanjski istaknuo da definirani lider nove generacije još traže.

- Lider se još traži. Ne mora ni biti jedan. Bitno je da ste ekipa, čini mi se da dišu jedan za drugoga…

Kritizirao je i moderni rukomet koji, kako kaže, uopće ne gleda.

- Ništa mi se ne sviđa. Zanemarila se vještina i postali smo trkači. Niti mi se rukomet gleda niti mogu uživati u tome. Bila je to gladijatorska borba u kojoj je mozak nekada bio bitniji od mišića. Draži su mi bili rezultati prije, ovo sada mi je bezveze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

