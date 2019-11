Jurić odgovorio Balotelliju: Ma kakav rasizam, nije bilo ničega!

Novi rasistički skandal u Italiji: Mario Balotelli napucao je loptu i htio izaći s terena zbog rasističkih povika na utakmici Verone i njegove Brescie.

Suigrači i igrači Verone uvjerili su ga da nastavi, a nakon utakmice i pobjede 2-1, Veronin je trener Ivan Jurić zanijekao ikakav rasizam!

- Ma nije bilo ničega, nikakvih rasističkih povika. Bilo je zvižduka i provokacija upućenih jednom velikom igraču, ali ničega posebnog - rekao je Jurić za Sky Sport.

Bivši hrvatski reprezentativac devet godina radi u Italiji kao trener, vodio je Palermo, Mantovu, Crotone, Genou i Veronu, i prošao valjda sve stadione u Italiji. A problem rasizma jako se potencira zadnjih mjeseci.

- Hrvat sam i često i sam kažem "usrani Cigan", u Italiji rasizam je u porastu, ali danas se nije dogodilo ništa.

Balotelli je često žrtva takvih primitivnih povika i jedan je od najglasnijih nogometaša boraca protiv tog problema. No, Jurić tvrdi:

Foto: JENNIFER LORENZINI

- Ne znam zašto je tako reagirao, ne treba to stavljati u taj kontekst, to je laž. Da se doista nešto dogodilo, ne bismo negirali i govorili da su to gluposti. Čak i da su to napravili naši navijači, bilo bi mi muka. Ali danas doista nije bilo rasizma.

Jurić je na kraju poentirao:

- Čak i kad je Mario zabio gol, provocirali su ga, ali ne rasistički vrijeđali. To je njegov problem, ne naš.

Jurić se tako usudio iznijeti i drugu stranu priče, stav onih koji vjeruju da se rasizam debelo preuveličava. I sigurno će se naći na meti brojnih kritičara...

- Mogu potvrditi riječi našeg trenera da nismo ništa čuli. Veronini navijači nisu rasisti. I kad se dogodi slučaj rasizma, mi ga prvi optužujemo. Ne smije se generalizirati problem rasizma navijača, možda su dvije-tri osobe među njih 20.000 nešto rekle. A tih dvoje-troje spremni smo kazniti jer takve incidente strogo osuđujem - rekao je Veronin predsjednik Maurizio Setti i dodao:

- Nakon utakmice vidio sam se s Balotellijem i ispričao mu se ako mu je netko nešto rekao.