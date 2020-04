'Balotelli je bacio Interov dres pa sam ga prebio u svlačionici'

Kada god čujete za Marca Materazzija (47), a pamet vam padne ona scena iz finala Svjetskog prvenstva između Francuske i Italije. Materazzi je provocirao Zinedinea Zidane, a onda ga je ovaj udario glavom u prsa, dobio crveni karton i presudio finale.

Talijani su nakon penala osvojili naslov, a Materazzi je bio talijanski heroj jer je uspio isprovocirati Zidanea koji je do tada igrao sjajnu utakmicu.

Talijanski stoper je kroz cijelu karijeru nosio status zločestog dečka, a s Interom je u karijeri osvojio pet Serie A, jednu Ligu prvaka i četiri Kupa. Obožavao je Josea Mourinha, a čak je i zaplakao nakon njegovog odlaska.

Foto: YouTube 2

Čovjek je prepun priča iz svoje živahne i bogate karijere, a s bivšim vođom navijača Intera Davideom Oldanijem pričao je o svojoj karijeri, no posebno se dotaknuo Marija Balotellija, još jednog temperamentnog nogometaša.

Napadač je u Inter došao 2007. godine, ali svoju eru u Interu završio je nakon polufinala Lige prvaka protiv Barcelone kada je nakon utakmica bacio dres na travnjak. Ubrzo je to i požalio jer ga je Materazzi prebio u svlačionici.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELL

- Dobro sam ga prebio tog dana i to je istina. Volim Marija, ali je to zaslužio tada. Postali smo ponovo prijatelji nakon toga, ali tada je napravio nešto što nije smio. Baciti dres na pod nakon utakmice je neoprostivo. I u autobusu prije meča nam je govorio da će namjerno igrati loše, a ja sam mu obećao da će platiti ako to napravi.

Balotelli je to na kraju napravio i požalio. A iživcirao je i tadašnju zvijezdu Intera Diega Milita.

- Sjećam se kada je ušao s klupe i s pola terena pucao prema golu, a trebao je ići u kontru. Diego Milito je bio baš ljut na njega. Nakon toga na jednom treningu tražio sam od Mourinha da Balotelli bude u mom timu, a samo nekoliko sekundi kasnije sam ga izbacio iz tima i poslao u svlačionicu. Kasnije smo izgladili odnose i danas smo kao braća, a i on zna da je tada pogriješio.

Foto: /NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Balotelli je tada bio još 'klinac', a taj temperamenti karakter nije mu dopustio da ispuni svoj potencijal. S problemima je nastavio i u Manchester Cityju, oživio karijeru u Milanu, a onda je opet umrtvio u Liverpoolu. Danas Balotelli ima 28 godina i igra u Bresciji, a mnogi su mu predviđali da će biti jedan od najboljih na svijetu.