Banić za 24sata: U Sukošanu radim tri vile Kobeju Bryantu u čast. Upoznao sam ga u Pekingu

Kobe Bryant bio je jedan od mojih idola jer sam veliki fan Lakersa. Upoznao sam ga na Olimpijskim igrama u Pekingu i ostavio je jako dobar dojam na mene. Obožavam ga i htio sam mu nešto posvetiti, rekao nam je Marko Banić, bivši hrvatski košarkaš

Na ideju o gradnji vila posvećenih Kobe Bryantu došao sam spontano, odlučio sam spojiti ljubav prema košarci i posao s nekretninama, kojim se intenzivno bavim već neko vrijeme. Uskoro će u Sukošanu kraj Zadra niknuti tri vile: Vila Kobe Gold, Vila Kobe Purple i Vila Kobe Black, tri boje koje su obilježile karijeru jednoga od mojih košarkaških idola, otkrio nam je nekadašnji igrač Zadra i hrvatski reprezentativac Marko Banić (41).

