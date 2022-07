Bankar, financijaš, odvjetnik i direktor prodaje korporacije u utrci su za mjesto u NO Hajduka

Robert Kalinić najstariji je među osmoricom kandidata za Nadzorni odbor Hajduka. Nedavno je proslavio 60. rođendan, a živi i posluje u Švicarskoj. Njegov dom su Zurich i Split, radi u tvrtki Sonnenberg Wealth Management gdje je zadužen za poslovanje s financijskom imovinom na globalnim tržištima komercijalnih i privatnih klijenata u Švicarskoj.

Možete li se predstaviti našim čitateljima?

- Rodio sam se praktično na Starom placu, u obližnjem rodilištu, odgajao sam se u Bihaćkoj ulici, a s 18 godina sam napustio tadašnju državu. Bio sam vjernik, služio sam mise u crkvi Gospe od zdravlja i u ono vrijeme nisam bio podoban. Bio sam jako ambiciozan i odlučio sam otići. Jedno vrijeme sam bio u Londonu, a u Švicarskoj boravim već 38 godina. Otac sam male kćerkice koja ima tri godine. Odgajan sam u hajdučkoj familiji. I danas moja mater koja ima 87 godina sve prati. Ona, moja sestra, žena i kćerka, svi smo članovi Našeg Hajduka. Otac mi je bio strahoviti hajdukovac i veliki prijatelj Tomislava Ivića koji je često kod nas dolazio doma. Nije bilo utakmice gdje ja s pokojnim ocem nisam išao na Stari plac. Pamtim posebno utakmicu protiv St. Etiennea, zatim PSV, Tottenham, Leeds. Bio sam uz Hajduka sve do Mediteranskih igara. Pratim Hajduk non - stop. Gdje god putujem po svijetu uvijek sam tražio kafiće gdje se skupljaju hajdukovci. I na Novom Zelandu, San Pedru u Kaliforniji, Južnoj Americi...

Koliko danas pratite Hajduka s obzirom da živite u Švicarskoj?

- Imam sve televizijske kanale i gledam sve utakmice. Možda s 30 sekundi zaostatka, ali sve gledam. Nema utakmice koju ne pratim, osim kada sam u avionu na putovanju.

Koji vam je bio glavni motiv za prijavu?

- Ima dosta ljudi iz Splita, Hrvatske i inozemstva koji imaju DNA Hajduka. To je velika ljubav, tradicija, strast. Ta strast je neovisna o neuspjesima i nekim lošim stvarima. Od malih nogu sam zaljubljen u Hajduk. Prve tri riječi koje sam naučio svoju kćerku na hrvatskom jeziku bile su 'Hajduk živi vječno'.

Najstariji ste među kandidatima. Je li vam to prednost?

- Znanja i iskustva sigurno imam, ali ne podcjenjujem mlade ljude koji imaju entuzijazam i znanje. Cijeli koncept Hajdučke zajednice i Našeg Hajduka, da se što više mladih uključuje je dobar.

Kako Hajduk može profitirati vašim mogućim odabirom?

- U svim sportskim klubovima postoje tri komponente: sportski uspjesi, upravljanje klubom i financijska komponenta koja je jako bitna. Sportski uspjesi omogućavaju druga dva faktora i lakši rad. Živimo u vremenima gdje postoje geopolitički i ekonomski stresovi, i u privatnim životima, tvrtkama i sportskim klubovima. Mi dnevno analiziramo cijene kamata, cash flow, dotok novaca... Moja želja je u tom segmentu pomoći Hajduku. Spreman sam svakodnevno savjetovati, nadzirati u slučaju da me odaberu.

Hajduk je trenutno u minusu, kako gledate na to?

- Trenutno imam informacije koje su izašle u medijima. Jako je bitno imati klub s financijskom stabilnosti. To je jedan od prioriteta koji bih želio ostvariti, da u kontinuitetu budemo stabilni.

Kako ocjenjujete rad predsjednika Lukše Jakobušića?

- Privatno se dosta bavim statistikom. Analizirao sam, drago mi je kako to zajedno funkcionira. Jako sam pozitivno iznenađen u odnosu na prethodne uprave.

Ako budete izabrani na temelju čega ćete ocjenjivati rad kluba?

- Uprava je sama sebi postavila vrlo ozbiljne ciljeve koji su napisani u strategiji do 2027 godine. Ona je napravljena u suradnji s poznatom internacionalnom firmom s kojom sam i ja radio. Imam dobrih iskustava s njima. Strategija je vrlo ambiciozna i ona se može pratiti iz mjeseca u mjesec.

Kako bi se opisali u tri riječi?

- Skroman, ustrajan i strpljiv.

Drugi kandidat kojeg danas predstavljamo je Goran Jujnović Lučić:

Možete li se predstaviti našim čitateljima?

- Moje ime je Goran Jujnović Lučić, uskoro ću proslaviti 36. rođendan, rođen sam u Makarskoj, živim u Zagrebu gdje sam diplomirao na Pravnom fakultetu i imam svoje odvjetničko društvo. I ranije sam razmišljao o kandidaturi za Nadzorni odbor, no sada je došla i prilika s Hajdučkom zajednicom, stvorila se jedna pozitivna priča i mislim da bi netko s mojom strukom mogao imati mjesto u Nadzornom odboru s obzirom na procese koji su trenutno pokrenuti u klubu.

Kako je reagirala vaša obitelj kad ste se prijavili?

- Obitelj je reagirala na pozitivan način. Iznenadili su se, ali imam podršku prijatelja i obitelji.

Je li vam Hajdučka zajednica pomogla da sagledate Hajduk kroz širi spektar?

- Omogućen nam je širi pogled i informiranje oko kluba, upoznali smo se s određenim stvarima. Puno bolje smo upoznati sa stanjem u klubu nego što je to bio slučaj prije. Raspolažemo s informacijama koje nisu dostupne u javnom prostoru.

Kako bi Hajduk mogao profitirati vašim mogućim angažmanom?

- Moje profesionalno iskustvo je usko vezano uz trgovačko pravo i restrukturiranje poslovanja. S obzirom na funkciju nadzornika i postojeće odredbe Statuta, pravnik ili odvjetnik može puno pomoći u procjeni i kontroli redovnog poslovanja, raznih transakcija, ugovora i druge stavke.

Dolazite li često na utakmice?

- Dok sam bio u Makarskoj to je bilo češće, ali sada sam u Zagrebu, te dođem povremeno, ali pratim sva zbivanja i utakmice putem TV-a.

Koju utakmicu Hajduka pamtite u lijepom, a koju po ne tako lijepom?

- Gorčinu su nam ostavili Gzira i Tobol. Osvajanje kupa prošle sezone je nešto što je dobro, stigao je trofej nakon devet godina. Nadam se da će u idućoj sezoni biti i bolje.



Kako gledate na trenutnu situaciju u klubu?

- Za sportski aspekt je mjerodavna struka, a što se tiče drugih stvari uprava radi dobar posao. Mislim da je klub stabilan i da je pozitivna priča.

Znači, zadovoljni ste radom aktualne uprave i predsjednika Jakobušića?

- Trenutna situacija ne daje razloga da budemo nezadovoljni.

Ako budete izabrani, na temelju čega ćete procjenjivati rad uprave?

- Strategija nam svima daje parametre i na osnovu njih ćemo donositi zaključke, naravno uz obveze propisane Statutom i ZTD-om. Strategija je ključan dokument za budućnost kluba,

Kako bi se opisali u tri riječi?

- Direktan, kreativan i optimističan

Treći kandidat dolazi iz Metkovića i ima poznato prezime Dominiković, ali kandidat Damir nije u rodu s rukometašem Davorom.

Možete li se predstaviti našim čitateljima?

- Moje ime je Damir Dominiković, imam 43 godine, rođen sam u Metkoviću ali posao me odveo u Zagreb gdje i danas živim i radim kao direktor prodaje Henkel Adrije. Dugi niz godina poslovno sam povezan s Hajdukom. Od 2005. godine radim u FMCG industriji, od čega sam više od 15 godina na upravljačkim pozicijama. Diplomirao sam na Fakultetu prometnih znanosti te nakon toga završio Poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Zahvaljujući kompaniji u kojoj radim završio sam i jednu internacionalnu školu 'Thunderbird school of global management'. Nakon studija karijeru sam odmah započeo u prodaji kompanije Henkel Croatia. Prošao sam sve stepenice. Imam iskustvo rada u Hrvatskoj i regiji. Prije tri godine imenovan sam za direktora prodaje Henkel Hrvatska

Što za vas predstavlja Hajduk?

- Hajduk je uvijek u mojim razmišljanjima, nakon obitelji druga najvažnija stvar u mom životu. Od prvog dana pratim sustav upravljanja klubom, a kad sam vidio da se sustav upravljanja promijenio i kada sam stekao uvjete za sudjelovanje na natječaju, stavio sam se na dispoziciju. S obzirom da smo sponzori kluba zadnjih deset godina, aktivno pratim stanje u klubu a svoje iskustvo pokušat ću iskoristiti da pomognem Hajduku.

Kako bi Hajduk profitirao vašim angažmanom u Nadzornom odboru?

- Vidim svoju ulogu u praćenju i nadziranju komercijalnih poslova. Moje dosadašnje iskustvo bi sigurno moglo pomoći cilju kojem svi težimo, to je stvaranje jakog Hajduka. Dobar kandidat za Nadzorni odbor Hajduka treba imati dobar ugled u društvu, odgovarajuće stručne kvalifikacije koje ja imam, i iskustvo za nadziranje i vođenje poslova, što je u mom slučaju globalno i internacionalno.

Jeste li brzo donijeli odluku o kandidaturi?

- Da, nisam uopće razmišljao. Znao sam kada sam ušao u Hajdučku zajednicu da je moj cilj ulazak u Nadzorni odbor.

Kako je reagirala vaša obitelj?

- Obitelj je stala iza moje odluke. Moja supruga zna da sam na većini Hajdukovih gostujućih utakmica. To je bio prirodni put da i ja uđem u klub. Moj otac Jure je bio presretan kada je čuo za prijavu.

Jeste li rodbinski vezani s bivšim rukometašem Davorom Dominikovićem?

- Daljnji smo rođaci. Jednom smo razgovarali i došli do zaključka da nismo bliski rođaci.

Koliko ste upoznati s trenutnom situacijom u Hajduku?

- Trenutni rad uprave vidim kao jako dobar. Pozitivna atmosfera oko kluba se osjeti na svakom koraku. Napokon smo nakon dugo godina napravili rezultat. Bili smo u igri za naslov prvaka do zadnja tri kola, osvojili smo Kup i nažalost nedavno izgubili Superkup na penale. U sportskom dijelu, napokon dobar put. Prodaja i marketing, zadnjih godinu dana, to najbolje zna članica uprave, ali svakodnevno rapidno rastemo. Prihodi od raznih akcija bilježe rekordne brojke. Kao plod svega je rad Odjela za članstvo. Imamo preko 75.000 članova. Moja je procjena da bi godinu mogli završiti blizu 100.000 članova. Gospodin Jakobušić je napravio dobre temelje, postavio je Hajduk na noge s tendencijom daljnjeg rasta. Prije nekoliko dana smo imali sastanak Hajdučke zajednice, vidi se da smo na dobrom putu. Predsjednik Jakobušić je u klub unio strašno pozitivnu energiju, atmosfera oko Hajduka je dobra, pokrenuti su razni projekti koji su definirani strategijom, a kao kruna rada gospodina Jakobušića je to što je izabrao kvalitetan kadar. Trebat će nam i malo sportske sreće za trofeje koje smo u prošlosti lakoćom osvajali.

Jeste li redoviti na utakmicama?

- Kao sponzor imam kontingent ulaznica i redovno sam na utakmicama, ali i prije sam dolazio.

Kako gledate na razdoblje rada u Hajdučkoj zajednici. Je li vam koristio?

- Ideja Hajdučke zajednice da se iz inkubatora dobiju kandidati za pozicije unutar Hajduka. U godinu dana mog članstva imao sam brojne sastanke sa svim dionicima kluba, od Uprave, kolega iz Našeg Hajduka i dobio sam uvid u funkcioniranje kluba. Naravno, pri izradi strategije mi smo dali svoj pogled. Moj savjet svim budućim kandidatima je da prođu Hajdučku zajednicu. Vjerujem da mi ovih godinu dana u Hajdučkoj zajednici daje prednost u odnosu na prošle nadzornike.

Ako budete izabrani na osnovi kojih kriterija ćete procjenjivati rad uprave?

- Dolazim iz multinacionalne kompanije. Kod mene je zadnjih 16 godina u Henkelu jednostavno. Imamo kvantitativne i kvalitativne indikatore. Stavio bih naglasak na razinu povjerenja Hajduka i klubova, u gradu Splitu, županiji i regiji. Do zadnjega, a to je povjerenje svih u model upravljanja.

Kako bi se opisali u tri riječi?

- Uporan, samosvjestan i odlučan.

Četvrti kandidat je Roberto Bitunjac, Sinjanin koji je poslovnu karijeru izgradio u bankarskoj i IT industriji.

Možete li se ukratko predstaviti našim čitateljima?

- Moje ime je Roberto Bitunjac, porijeklom sam iz Sinja, tamo sam završio i Srednju školu, kasnije u Zagrebu i Fakultet elektrotehnike, nakon čega sam se zaposlio u banci kao IT stručnjak. Zadnje 24 godine radim na raznim menadžerskim pozicijama u bankarstvu, ali bio sam i u IT industriji. Radio sam u tvrtki Microsoft gdje sam bio savjetnik za digitalnu transformaciju za centralnu i istočnu Europu. Trenutno sam na mjestu savjetnika uprave Nove hrvatske banke.

Što vas je motiviralo za prijavu u Nadzorni odbor Hajduka?

- Cijeli život sam u balunu. Mater kaže da sam s dvije godine znao vikati: "Šurjak, Šurjak...". Otac me vodio na sve utakmice i moja ljubav prema Hajduku je velika. Kada sam osjetio da svoje poslovno iskustvo koje sam skupio mogu dati Hajduku kroz sudjelovanje u Nadzornom odboru, to je bila moja glavna motivacija. Svi znamo da čekamo titulu 17 godina. Sada je 27 godina od Lige prvaka, nema jačeg motiva nego da nešto napravimo.

Kako je vaša obitelj reagirala kada su saznali da ste se kandidirali?

- Pitali su me hoću li imati vremena, ali od samog učlanjenja u Hajdučku zajednicu znao sam da je to put. U zadnjih godinu dana smo se pripremali za ovo i nisam imao dilemu.

Kako će Hajduk profitirati vašim potencijalnim angažmanom u Nadzornom odboru?

- Timski sam igrač, mislim da imam pozitivnu energiju i sportski pristup. Kroz posao sam se susretao s radom u Nadzornih odbora. Vrlo sam dobro upoznat što to znači i koja je njegova uloga. Mogu pomoći u smislu još boljeg strukturiranja, nadzora kluba, financijskog poslovanja, planiranja. Nakon što smo prošle godine usvojili strategiju, sada imamo i strateški okvir. Strategija ne smije ostati samo komad papira, moramo je implementirati. Zadatak Nadzornog odbora je da prati izvršenje i provođenje strategije. Tu imam puno iskustva. U financijskom svijetu se rade trogodišnje strategije koje se prate. To je dio gdje imam dosta iskustva.

Koliko ste upoznati sa stanjem u klubu i što mislite o trenutnoj situaciji?

- Kroz Hajdučku zajednicu sam se upoznao s određenim stvarima. Imali smo sastanke s upravom i Nadzornim odborom. Prošla godina je bila pozitivan zaokret u sportskom segmentu. Osvojili smo trofej nakon devet godina. Kada se gleda financijski rezultat on je u zadnje dvije godine negativan. Očekujemo da će se to poboljšati u narednim godinama. Mi smo ipak Sportsko dioničko društvo i tu je osim zarade bitan sportski rezultat. Hajduk se mora fokusirati na sportske uspjehe.

Kako biste ocijenili rad aktualne uprave na čelu s predsjednikom Lukšom Jakobušićem?

- Mislim da je rad dobar, što se vidjelo i prošle godine. Vidljiv je zaokret, sviđa mi se što se uprava povećala na tri člana. Iz financijskih rezultata je vidljivo da imamo rast prihoda i u marketingu i u prodaji, kao i da je broj članova preko 75.000.... Sve to govori o rezultatima rada uprave.

Ako budete izabrani, na temelju čega ćete procjenjivati rad uprave?

- Svaka uprava mora imati ciljeve koje pred nju postavlja Nadzorni odbor. Zadovoljstvo radom uprave će biti isključivo zbog postizanja ciljeva koji će im biti postavljeni.

Poznajete li ostale protukandidate?

- Mi smo uglavnom svi bili u Hajdučkoj zajednici, u kontaktu smo redovno, diskutiramo, tako da mogu reći da se poznajemo.

Kako bi opisali sebe u tri riječi?

- Tim, pozitiva, uspjeh.

