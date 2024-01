Bara: Brekalo je došao u Hajduk da se izbori za Euro, a teško će u Splitu ostati i nakon ljeta...

Krilni napadač Josip Brekalo (25) već danima puni medijske stupce. Još prije nekoliko dana bio je na koračić od Dinama. Zagrebački klub sve je dogovorio s Fiorentinom, trebao je samo poslati potpisane papire pa se zbog previranja u klubu i loših rezultata prve momčadi povukao iz posla.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk predstavio Brekala i Perišića

Pokretanje videa ... Perišić i Brekalo na centru Poljud | Video: 24sata/Video

Promptno je reagirao Hajduk i doveo hrvatskog reprezentativca. Lukša Jakobušić nekoliko je puta nazvao Brekala, koji je na stolu imao i ponude Olympiacosa i Udineseay, te ga privolio na dolazak u splitski klub.

Igračev agent Andy Bara komentirao je Brekalov dolazak u Hajduk za Dnevnik Nove TV.

- Josip je došao tu da se izbori za mjesto u reprezentaciji, mislio je da mu je to najbolji potez za karijeru u ovom trenutku. Došao je u klub u kojem će sigurno igrati i koji dobro poznaje. Svi znaju sve o svemu što se Dinama tiče i to ne bih puno komentirao. Josip je Hrvat i hrvatski reprezentativac, normalno da mu godi bilo gdje u Hrvatskoj, da ga ljudi emotivno i lijepo doživljavaju - rekao je Bara.

Dodao je...

- On je dobar dečko iz dobre obitelji, dat će sve od sebe gdje god da igra. Po meni nije realno da Josip ostane u Hajduku i nakon ljeta. Njegova primanja su vrlo visoka za bilo koji hrvatski klub, tako da mislim da je to teško, ali posudba je do ljeta. Što se može poslije dogoditi, ne znam, bio bih Copperfield kad bih to znao.