Dinamo odgovorio: Brekalo je odbio postati naš najplaćeniji igrač, imao je posebne zahtjeve

Odvratni grafiti koji su dočekali Josipa Brekala i njegovu obitelj u Zagrebu odraz su ljutnje nekih koji si pod izlikom ljubavi prema Dinamu dopuštaju vrijeđati i prijetiti. Dakako, anonimno...

A Brekalov je transfer u Hajduk podijelio Dinamov puk. Neki smatraju da kao dinamovac to nije smio napraviti, neki ga podržavaju jer radi najbolje za svoju karijeru, a ionako većim krivcem što je odjenuo bijeli, a ne plavi dres, smatraju Dinamovu upravu.

Pokretanje videa ... Perišić i Brekalo na centru Poljud | Video: 24sata/Video

Činjenica je da se Brekalo nudio Dinamu, činjenica je da se htio vratiti, da su pregovarali... pa i da je već krenuo za Zagreb pa se vratio s aerodroma jer se Dinamovi čelnici nisu na vrijeme javili Fiorentini. Odnosno da nisu bili sigurni hoće li smijeniti Sergeja Jakirovića i hoće li potencijalni novi trener htjeti Brekala u momčadi.

Brekalo odbio Jakirovića i otišao u Hajduk

Navodno je Jakirović, nakon što je 'preživio' Pulu, ponovno nazvao Brekala da dođe, ali Josip se tada već dogovorio s Hajdukom.

Foto: Hajduk

No u cijeloj toj priči neobično je ostalo zašto je Josip pristao doći u Hajduk za osjetno manju plaću nego što bi dobio u Dinamu. Jer prema neslužbenim informacijama, u Dinamu je za pola godine trebao zaraditi 600.000 eura plus premija za naslov prvaka (koje se navodno bio spreman odreći), a u Hajduku će za isto razdoblje zaraditi 350.000 eura, plus 100.000 premije za naslov prvaka. I Hajduk će Fiorentini platiti 100.000 eura odštete za posudbu.

Brekalo će zaraditi 350.000 eura

Dinamo je svoju stranu priče iznio za Novu TV. Čelnici iz Maksimira tvrde:

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Igrač je više puta razgovarao s trenerom i iznosio svoja razmišljanja i očekivanja te je tražio jamstva oko uloge na terenu ako dođe na posudbu u Dinamo. Dinamo je igraču nudio uvjete kojima bi postao najplaćeniji igrač u klubu, ali je iste igrač odbio jer ih je smatrao nedovoljnim.

Iz Dinama su nastavili:

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Po medijskim izvještajima, igrač i agent u Hajduku su pristali na znatno niže financijske uvjete te su stoga očito postojali neki drugi motivi agenta i igrača za njihovu konačnu odluku i odlazak na posudbu u Hajduk.

Sam menadžer Andy Bara nije htio govoriti o tome zašto je propao dolazak u Dinamo, ali je naglasio da su male šanse da Brekalo i iduće sezone ostane u HNL-u jer je njegova plaća previsoka za hrvatske klubove.