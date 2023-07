Barakude kreću za Japan, Tucak objasnio zašto je otpisao igrača

Hrvatski vaterpolisti još jednom pakiraju kofere. Ovaj puta iz Kalifornije, gdje su proveli posljednjih tjedan dana pripremajući se za Svjetsko prvenstvo, za Japan u kojem će 17. srpnja protiv Argentine otvoriti svjetsku smotru.

Izbornik Tucak je, nakon pobjede protiv reprezentacije SAD-a (8-6) odradio onaj najteži dio izborničkog posla, otpisao jednog igrača. Odabir je pao na trećeg centra Antonija Duževića koji će umjesto u avion za Aziju, natrag u Hrvatsku.

- Mislim da smo odradili odlične pripreme u Americi i da smo imali odličan sparing s reprezentacijom SAD-a, napravili smo sve što smo trebali u ovom trenutku. Spremni dočekujemo početak Svjetskog prvenstva - poručio je Tucak pa pojasnio.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Što se tiče odabira igrača, to je uvijek najteži dio posla. Zbog koncepcijskih razloga smo odlučili da idemo na SP bez trećeg centra, to su isključivo koncepcijski razlozi zbog protivnika s kojim ćemo igrati. Optimalno je imati dva centra s obzirom na to kako ćemo igrati. Imamo i Burića i Žuvelu koji mogu popuniti tu prazninu. Imat ćemo bržu ekipu. Antoniju Duževiću zahvaljujem na svemu što je dao reprezentaciji i nadam se da smo spremni.

Barakudama sada slijedi aklimatizacija na novu vremensku zonu, dolazak u Japan predviđen je u srijedu u podnevnim satima po hrvatskom vremenu.

VRATARI

1. Marko Bijač

2. Toni Popadić

CENTRI

3. Ivan Krapić, kapetan

4. Josip Vrlić

BRANIČI

5. Rino Burić

6. Andrija Bašić

7. Marino Čagalj

8. Marko Žuvela

NAPADAČI

9. Konstantin Harkov

10. Luka Bukić

11. Ante Vukičević

12. Franko Lazić

13. Zvonimir Butić

14. Filip Kržić

15. Jerko Marinić Kragić