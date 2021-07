S obzirom na sve što Elvis Fatović radi s Australijom zadnjih osam godina, jednog velikog na velikom turniru morali su zaskočiti. Prije dvije godine to je bila Crna Gora u osmini finala SP-a, sada, u Tokiju, nažalost, Hrvatska.

- Mislim da imamo još uvijek vremena i prostora za ispravak - smireno će Loren Fatović dan nakon gorkog poraza, a dan uoči nove šanse za ispravak protiv Crne Gore (8:30).

Australci su nam oteli dva planirana boda, gotovo osiguran plasman u četvrtfinale, pa ćemo među najboljih osam morati težim putem, počevši od susjeda koji su tu istu Australiju dobili 15-10. Mi, za usporedbu, nismo zabili gol Australiji punih 12 minuta....

- Vjerujem da možemo, zapravo i siguran sam da ćemo izvući snage i dati maksimum naših mogućnosti za prolazak skupine. Nema više prilika za kikseve, nije ih ni bilo. Mi nismo zamišljali da će biti baš ovako. Znamo tko su nam sljedeći suparnici, utakmice sve teže od težeg, ali vjerujem da imamo kvalitetu za izvući se iz ove teške situacije - dodat će Fatović koji je, nakon poraza u četvrtfinalu Fina kupa prije tri godine u Berlinu, drugi put morao čestitati svom ocu.

Australiju ćemo sada ostaviti na miru jer već sve se može zaokrenuti padne li Crna Gora. U prošlosti uglavnom stalna mušterija, no na zadnjim turnirima i to se promijenilo. Izgubili smo zadnje dvije važne utakmice, za europsku broncu prošle godine u Budimpešti 9-10 i to nakon što smo na poluvremenu vodili 7-3, a onda u veljači ove godine u skupini predolimpijskog turnira u Rotterdamu nakon peteraca. Za razliku od tih utakmica, ovdje je Crna Gora bez nominalno prvog golmana Lazovića te mladog ljevorukog Đure Radovića.

- To je sada možda i najbitnija utakmica u skupini jer sada se stanje jako zakompliciralo. Pobjedom bismo se vratili na pravi put, na ono što nas zanima, a to je ulazak u četvrtfinale - kazat će Sandro Sukno, izbornikov pomoćnik.

U prve dvije utakmice najbolji je dojam zasad ostavio Maro Joković, naš najbolji strijelac s devet golova.

- Najbitnije je istaknuti kako još ništa nije izgubljeno. Turnir je praktički tek počeo, tri su još utakmice pred nama. Imamo još vremena za popraviti ovu lošu utakmicu koja je iza nas - umiruje Joković i baca pogled prema novom protivniku

- Unatoč negativnom omjeru u zadnjih nekoliko utakmica, mi se jako dobro međusobno poznajemo i nepoznanica nema, ali i vjerujem da ćemo pronaći igru za njih. Osobno, očekujem još težu i zahtjevniju utakmicu odnosno suparnika nego je to bila Australija.

I prije onog poraza za broncu od Crne Gore, u skupini Europskog prvenstva Hrvatska se spašavala nakon 10-5 u zadnjoj četvrtini. Ako to nisu bile lekcije...

- To je poletna, mlada momčad, možda ne onako fizički čvrsta kao Australija, ali imaju kvalitetu i ekstra igrača kao što je Ivović. Oko njega se vrti cijela igra, njega ćemo morati pripaziti - detektirao je opasnosti izbornik Tucak.

Iako mu je 35, Ivović je dalje alfa i omega Crne Gore, a koja ga sada sve više štedi na poziciji braniča. Australci su ga u prvom kolu zatvorili u napadu, ali zato otvorili prostor drugima pa se razigrao Ukropina čije bi obrambene slabosti trebalo iskoristiti, pa i uvjerljivo veću kvalitetu na centarskoj poziciji jer Spaić i Perković, premda je velika budućnost pred njim, ne mogu u istu rečenicu s Vrlićem i Lončarom. Ugodno je iznenađenje, pak, Dušan Matković koji je nakon tri gola Australiji tricu zabio i u porazu od Španjolske (6-8).

I da na kraju proširimo malo optimizma, nekako smo uvjereni da se "Barakude" ovom utakmicom vraćaju na tračnice...