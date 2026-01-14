Barakude nikad nisu izgubile od Grčke na EP-u: Imaju igrača koji će 'maltretirati' naše centre...

Druge, treće ili četvrte brzine više nema. Od četvrtka hrvatski vaterpolisti trebaju ubaciti u petu brzinu. Za Sloveniju i Gruziju i treća je bila dovoljna, ali za Grčku... Pa nećemo pogriješiti ako kažemo da nismo sigurni u pobjedu ni s maksimalnom brzinom jer Grčka je najviša klasa svjetskog vaterpola, dakako, jedan od najvećih favorita na Europskom prvenstvu u Beogradu. Ali, da ćemo s obzirom na uspjehe biti bliže pobjedi, to svakako.

Hrvatska i Grčka nisu imale problema u dvije uvodne utakmice, osjetili su bazen i lopte, stoga isprika poput hladnije temperature u dvorani ili tvrdih lopti više nema. Svima je tako. Grci su bili za dva gola bolji protiv Slovenije, odnosno Gruzije, no bolja gol-razlika ne znači ništa jer remija u vaterpolu više nema. Uglavnom, ako se pogleda povijest, tj. podatak da u dosadašnjih 13 utakmicama na europskim prvenstvima Grci nisu pobijedili Hrvatsku (9-4-0), prednost bi trebala biti na našoj strani, no ovo je utakmica koju bi, kao i zadnje dvije, ljetos u Singapuru (10-9) te u Parizu na OI-ju (14-13), mogao odlučiti jedan gol.

Foto: Aniko Kovacs

- Da, brojke jesu na našoj strani, ali ipak ne bih njima pridavao veliku pozornost. Nepoznanica između nas nema. Nema nepoznanica ni u pogledu njihovog sastava ni načina kako igraju, taktičkih postavki. Sad je samo pitanje jednog dana, koncentracije. Ali jasno je da se radi o izuzetno dobro posloženoj momčadi, da su u jednoj ekspanziji, kako igračkoj, tako i rezultatskoj. Čeka nas uzbudljiva, teška utakmica, prva od dvije presudne za plasman u polufinale, no da imamo snage pobijediti ih, to sigurno - kaže izbornik Ivica Tucak, prenosi HVS.

Tko u četvrtak (20:30) u Beograd Areni bude pobjednik, širom si otvara vrata polufinala. Ni za reprezentaciju koja izgubi nema grčke tragedije jer druga je prilika u drugom krugu u kojem dolaze Italija te Rumunjska i Slovačka ili Turska. No, o tom potom, Grci na ovom EP-u imaju nešto što nema nijedna druga reprezentacija, a to su četiri centra. Tri vrhunske klase i jedan koji bi to mogao postati.

- Imaju dva izrazita, vodeća centra, Kakarisa i Nikolaidisa, a onda im se pridružuju još Papanikolaou i Spachits. Uz Skoumpakisa, koji je jedan od najjačih braniča na svijetu, Papanikolaou je taj koji "maltretira" naše centre i to će sigurno raditi i sada. To je uplivavanje drugog centra, mi ćemo poraditi na tomu, pripremiti se. Njihova najveća snaga zadnje dvije-tri godine su sigurno i vratari. Bilo da je Zerdevas ili Tzortzatos. Tu ćemo isto morati se namučiti. To su sve detalji koji će odlučivati utakmicu, a mi ćemo ući kao da je pitanje života ili smrti.

Ako se netko naigrao takvih utakmica, to je Luka Lončar, koji je u Olympiacosu igrao s Grcima.

- Sadašnja grčka reprezentacija je vrlo nadarena cijela generacija. Na vrhuncu su karijere svi. Imaju optimalan spoj mladosti i iskustva, a što se karakteristike igre tiče… Puno igre jedan na jedan, u kontaktu, ali ako ima puno plivanja, kretnji, to im može zadavati probleme. Na to moramo mi ciljati. Pojačati ritam igre, poboljšati plivanje, uvući ih u ritam koji njima ne odgovara i tu ćemo si onda otvoriti put k pobjedi.

Foto: Aniko Kovacs

Marko Žuvela kaže:

- Grke stvarno jako dobro znamo. Igrali s njima zadnji put u Singapuru na Svjetskom prvenstvu. Oni su prikazali i odličnu igru na pripremnom turniru u Trebinju, kao i u prijateljskoj utakmici sa Srbima u Ateni. Odlična, mlada momčad, agresivna i brza. Igraju svojim grčkim stilom vaterpola gdje lopta brzo ide u napadu s igračem više, u vanjskoj liniji. Imaju puno centara, a po kvaliteti na toj poziciji, oni su jedini koji se mogu mjeriti s nama i našim centrima. Bit će to dobra utakmica za pogledati i, kako se ono kaže, na nož.

Franko Lazić:

- Zadnjih nekoliko natjecanja, skoro smo na svakom turniru igrali s njima. Znamo mi njih dobro, ali i oni nas. Znamo njihove prednosti i mane. Osim centara, njihova vrlina su i kontre u kojima su također opasni. Oni jesu možda na prvi pogled statičniji, ali imaju Argyropoulosa, a desne strane Gkillasa koji plivaju individualni protunapad. Ipak, najopasniji do njihove momčadi su centri i na to moramo obratiti pozornost. No, uz našu najbolju partiju, mi bismo to trebali ukrotiti, nadvladati.