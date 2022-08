Barakude, sad napokon imate konkurenciju: Hrvatice će prvi put u povijesti igrati četvrtfinale

Ako se netko još pitao ili možda nije znao, i Hrvatice igraju - vaterpolo. Ne od danas, igraju ga, štoviše, već dugo, ali, ono puno važnije i značajnije, sve bolje i bolje. Dobro, ne toliko da Europa još drhti od njih, ali u toj su Europi Hrvatice upravo od danas prvi put u povijesti među osam najboljih reprezentacija!

Velik, najveći uspjeh ostvarile su Jadranske sirene u Splitu, na domaćem Euru te konačno i rezultatski potvrdile napredak koji se zakotrljao i kotrljao posljednjih godina. Jednom se i moralo dogoditi.

U utakmici za prolazak u četvrtfinale Hrvatice su - i one su to kadre - održale malu vaterpolsku školu Rumunjkama, protiv kojih se, što baš i nije učestalost, nekako već unaprijed zapisala pobjeda u našim redovima jer iste su im dobre poznanice iz klupskih susreta Dunavske lige. Već je prvo poluvrijeme (8-2) potvrdilo da se nitko u našim redovima nije prevario oko konačnog ishoda (15-6).

U Spaladium areni značio je novu lijepu bilješku ženske vaterpolske priče. Kojih je ovog ljeta bilo čak nekoliko, s juniorsko-kadetskim potpisom. Juniorke su na Euru u Izraelu do 19 godina osvojile osmo mjesto, one godinu mlađe na SP-u u Beogradu deveto, a prije nekoliko dana kadetkinje (16 godina) su u Grčkoj ostvarile najveći plasman ikada neke naše ženske vrste - sedme na svijetu!

Ova najstarija već je, zapravo, bila među osam, i to na, također, domaćem Euru u Zagrebu 2010., samo što je tada... Ukupno i bilo osam reprezentacija na turniru. Među ovih 12 u Splitu glavni je cilj već danas ostvarila. No, ne znači da su s Rumunjskom i završile turnir iako, to možemo zapisati bez ikakve dileme, pa i unatoč svom sportskom respektu, završile su u skupini na četvrtom mjestu. Odigrat će još dvije utakmice, ali kao što smo mi znali da ćemo pobijediti Rumunjsku, tako Mađarska i Grčka znaju da će pobijediti i nas te, nažalost, i popraviti gol-razliku.

Svakim turnirom ipak ona je sve manja i manja u korist najjačih protivnica, i to je ona pobjeda koju naše djevojke mogu ponekad slaviti, i slave, u porazu. Dogodit će se on i u četvrtfinalu jer tamo će nas 5. rujna čekati moćna Italija kao pobjednik druge skupine, ali, znate kako kažu, korak po korak... Četvrtfinale im je novi, veliki.

Najčitaniji članci