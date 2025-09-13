Obavijesti

Sport

Komentari 0
EP U BEOGRADU

'Barakude' saznale protivnike na Europskom prvenstvu! Jedan od suparnika je iz susjedstva

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
'Barakude' saznale protivnike na Europskom prvenstvu! Jedan od suparnika je iz susjedstva
Singapur: Svjetsko vaterpolsko prvenstvo: Hrvatska - SAD | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

U skupini A igrat će Malta, Crna Gora, Mađarska i Francuska, domaćin Srbija će igrati u skupini C sa Španjolskom, Nizozemskom i Izraelom, dok će u skupini D biti Italija, Slovačka, Rumunjska i Turska

U Beogradu je obavljen ždrijeb skupina predstojećeg 37. po redu Europskog prvenstva u vaterpolu od 10. do 25. siječnja 2026. godine, a Hrvatska je razvrstana u skupinu B s momčadima Slovenije, Grčke i Gruzije. ''Barakude'' će prvu utakmicu na EP u Beogradu igrati u nedjelja, 11. siječnja protiv Slovenije. Dva dana kasnije nam slijedi dvoboj protiv Gruzije, a u četvrtak, 15. siječnja derbi s reprezentacijom Grčke.

U skupini A igrat će Malta, Crna Gora, Mađarska i Francuska, domaćin Srbija će igrati u skupini C sa Španjolskom, Nizozemskom i Izraelom, dok će u skupini D biti Italija, Slovačka, Rumunjska i Turska.

Singapur: Svjetsko vaterpolsko prvenstvo: Hrvatska - SAD
Singapur: Svjetsko vaterpolsko prvenstvo: Hrvatska - SAD | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Na ovom će se Europskom prvenstvu primijeniti novi sustav natjecanja, objavio je HVS.

Nakon nadmetanja po skupinama, po tri prvoplasirane reprezentacije će ići dalje, odnosno tvoriti nove dvije skupine, E i F. Skupina E će se sastojati od tri najbolje momčadi iz skupina A i C, odnosno skupina F od tri najbolje iz skupina B i D.U novoformirane će se skupine prenositi bodovi iz prijašnje skupine, te će u novim skupinama (E i F), svaka momčad odigrati još po tri utakmice protiv suparnika s kojima dotad nisu igrali.

Dvije najbolje momčadi iz skupina E i F osigurat će polufinale, pa nema više četvrtfinalnih utakmica. Trećeplasirani iz skupina E i F će međusobno igrati za 5. mjesto, četvrtoplasirani za 7. mjesto u Europi itd.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi
NOGOMETNI SEKS SKANDAL

FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta
ŠESTO KOLO HNL-A

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta

Domaćin je 'riješio' utakmicu u prvih deset minuta. Latković je nakon lijepe kombinacije s Tavaresom zabio za vodstvo u petoj minuti, a Ivušić je u osmoj zabio autogol pred 10.337 gledatelja
FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep
LUKSUZ U MANCHESTERU

FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep

Gvardiol je donedavno živio u luksuznom aparthotelu u Manchesteru. Navijači su ga često viđali na toj lokaciji koja odiše luksuzom i privatnošću uz 18-metarski bazen, uslugu parkiranja, dostave i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025