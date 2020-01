'Barakude' u 100. utakmici na EP-u: Grci nas još nisu dobili

Sve do sada bilo je očekivano, a večeras od 20.30 počinje ono pravo, susretom četvrtfinala Europskog prvenstva Hrvatska - Grčka započinje borba za medalje, ali i plasman na Olimpijske igre u Tokio. I to kako, jubilarnom 100. utakmicom na europskim prvenstvima.

Sve je počelo u Sheffieldu 1993. kada je pala Rusija 11-7. To je bila prva utakmica naših vaterpolista pod hrvatskim stijegom i imenom u povijesti EP-a. Od tada do danas smo bili i prvaci i doprvaci Europe, bili smo i brončani, ali i na tek devetom mjestu. Svega je bilo u 27 godina, no večeras u Budimpešti vaterpolska Hrvatska igra dodatno posebnu utakmicu. Svoju, našu jubilarnu, okruglu 100. utakmicu na prvenstvima Europe.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dosad imamo 60 pobjeda uz 10 remija i 29 poraza. Neka večeras jubilej bude začinjen 61. pobjedom protiv Grčke.

- Operacija Grčka je nama startala već u nedjelju navečer-ponedjeljak ujutro. Sve znamo jedno o drugima, te teško da jedni druge možemo nešto osobito iznenaditi - veli izbornik Ivica Tucak i dodaje:

- Morat ćemo biti opasni po gol. Ako naša dodavanja budu pasivna, to će biti lako predvidljivo. Oni su strahovito pokretljivi. Možda čak i jedna od najpokretljivijih momčadi u tom pogledu. Morat ćemo gledati gol, biti opasni na tim vanjskim linijama i to je ono što tražim već nekoliko zadnjih mjeseci. Dakle, ako tu budemo opasni, pa privučemo njihovu prvu obrambenu crtu na našu vanjsku liniju, automatski oslobađamo više prostora centrima. Mi smo ovdje, kao i uostalom na sva velika natjecanja došli napraviti velike stvari - naglasio je naš izbornik.

O otvaranju Grčke obrane nešto više od ostalih trebao bi znati naš ljevak Maro Joković, koji jako dobro poznaje Grke budući da igra u Olympiacosu.

- Poznavajući Grke i njihovog izbornika Vlachosa koji mi je i trener u klubu, oni jako studiozno pristupaju svakom suparniku, svakoj utakmici. Tako će i ovoj. Uvjeren sam da će oni proučiti sve dijelove igre, neće ništa prepustiti slučaju. Oni su uvijek bili poznati po strpljivosti u napadu. Oni drže loptu svih 30 sekundi napada i ako mislimo mi prije vremena krenuti u kontru, dogodit će se njihovo uplivavanje i čovjek za čas ostane sam. Ne treba nas samo povući ta završnica njihovog napada, da mi ubrzamo u protunapad, pa njima otvorimo priliku.

Grci su pomno skautirani do najsitnijih detalja i nakon odgledanih nekoliko utakmica Luka Bukić je uvjeren da je Hrvatska bolja momčad.

- Prije utakmice smo gledali naše pa njihove utakmice i mislim da smo bolji. Samo, to nikada ne možete reći prije utakmice, mora se to pokazati u bazenu. Oni jesu ozbiljna momčad, imaju dobre pojedince. Bit će teška utakmica, a nama je najbitnije dobro krenuti i onda mislim da će biti sve u redu.

Realno, Hrvatska je favorit, jača, kvalitetnija i bolja momčad. Na prste jedne ruke mogli bi navesti neke 'bitne' utakmice u kojima su nas Grci znali iznenaditi odnosno nadjačati. Kada je o statistici riječ, postoji i jedan zanimljiv, a ohrabrujući podatak. Dosad u povijesti europskih prvenstava Hrvatska nikada nije poražena od Grčke, a nije da smo igrali malo. Čak 10 puta, odnosno samo smo s dvije reprezentacije igrali češće - Mađarska (12) i Italija (11).

Hrvatska - Grčka na EP-u: 10 utakmica, 7 pobjeda Hrvatske, 3 remija, 0 poraza

Hrvatska - Grčka ukupno: 52 utakmice: 36 pobjeda, 9 remija, 7 poraza, 476:366

Uz sraz Hrvatske i Grčke, u Budimpešti su danas na rasporedu i ostale tri četvrtfinalne utakmice: