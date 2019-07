Ništa od obrane zlata! Furija je dobila Barakude za novo finale

TUCAK:

To je utakmica koja nama znači sve. Tako će i oni u nju ući. Imaju nekoliko sjajnih igrača. Danas su dali nekoliko golova s pozicije centra i na to ćemo morati obratiti pozornost. Jaka je to reprezentacija koja je odnijela srebro s prošlog Europskog prvenstva. Ove godine smo ih pobijedili dva puta. U Beogradu relativno glatko prije otprilike svega tri tjedna. No to ništa ne znači. Otprilike znamo što igraju i što će pokušati odigrati s nama. Vjerujem da ćemo utakmicu pobijediti. Nema druge nego vjerovati. Želim pobjedu, kao što je žele i svi dečki, to je sigurno