Tucak: Ovo je užasan napad. Pa ne bi dobili ni Paragvaj...

Da, da, poraz. Pa ne znam, teško mi je sad što reći. Izgubili smo zasluženo, Ništa nije funkcioniralo naprijed, moramo vidjeti čemu toliki strah, počeo je neutješni izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nakon teškog poraza Barakuda od Španjolske (5-6) u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Baš ništa nije funkcioniralo u napadu, a naši su vaterpolisti zabili samo dva gola u prve tri četvrtine. Nedovoljno za dobiti jednu Španjolsku koja igra u ovakvoj formi.

- Neću omalovažavat španjolskog golmana, ali tako smo traljavo pucali. Obrana je bila odlična, ali napad je bio užasan. Valjda ćemo ovo preživjeti, zaboraviti. To je ipak sport, to je život. Teško je stalno pobjeđivati, ali baš mi je žao. Unatoč što piše na semaforu pet golova za nas, mi smo zabili dva gola. Želim biti iskren, to na kraju je bilo nakon želje i forsiranja. Što je tu je. Tako je u životu, ne želim raditi katastrofu - nastavio je Ivica Tucak.

Hrvatska je ovim porazom propustila priliku da obrani zlato iz Budimpešte, ali i priliku da osiguramo Olimpijske igre u Tokiju. Bilo smo najveći favoriti za zlato, a sada nam je preostala utakmica za treće mjesto.

- Nismo osigurali Olimpijske igre, ne znam što pametno reći. Treba doći k sebi, momcima ništa ne zamjeram. Svi smo željeli finale, možda je ovo bio loš dan, ne znam. Obrana je bila sjajna. Napad je bio užasan - kazao je izbornik, a onda zaključio ono najbitnije:

- Kada zabiješ dva gola, ne možeš dobiti Paragvaj, a ne Španjolsku u polufinalu SP-a. Odigrali smo turnir na visokoj razini. Moramo pobjedom i broncom se oprostiti. Nije nam lako. Moramo izvući pouke, idemo dalje. Ne možeš uvijek biti prvi. To je život, ne znam što bih pametnije rekao.

Izbornik je bio bez riječi, vidjelo se koliko mu je značila ova utakmica i koliko su se naši pripremali, no nismo imali odgovor na neugodne Španjolce koji su odigrali sjajnu utakmicu, baš u svakom segmentu. No treba priznati da su Barakude podbacile i pomogle Furiji da dođu do drugog uzastopnog finala na velikim natjecanjima.

Sličnog razmišljanja bio je i kapetan Andro Bušlje koji nije mogao sročiti prave riječi za opisati ovo što se dogodilo u Južnoj Koreji.

- Nažalost, stvarno ništa od finala. Igrali smo najlošiju utakmicu na prvenstvu. Čestitao bih Španjolcima na pobjedi i mojim igračima na borbi. Obrana je funkcionirala, ali u napadu smo bili bezidejni. Sve što smo pucali išlo je u golmana. Imali smo veliku priliku i osigurati vizu za OI, ali nismo uspjeli. Moramo se okrenuti utakmici za treće mjesto i isprati loš dojam i osvojiti broncu. Nismo bili agresivni kao što smo trebali biti. Jednostavno ne znam što reći. Nije nas išlo - rekao je Bušlje.

Hrvatska je u tri četvrtine zabila samo dva gola i napad nije uopće funkcionirao. Što god smo pucali prema španjolskom golu to bi završilo na njihovom golmanu. On je ni kriv ni dužan skupio devet obrana.

- Španjolci su igrali dobro, a mi smo bili bezidejni. Ne znam što reći više. Probat ćemo još bolje odigrati za treće mjesto i odraditi to do kraja. To bi bila sedma bronca, ali najžalosnije je što nismo došli do finala, tome smo se nadali. O četvrtom mjestu neću ni pričati, nadamo se da ćemo osvojiti broncu i izaći kao pobjednici. To nam je zadnja utakmica na turniru, želimo se oprostiti pobjedom - rekao je Bušlje.

Hrvatska će za treće mjesto igrati protiv poraženog iz drugog polufinala između Mađarske i Italije.