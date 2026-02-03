Obavijesti

Sport

Komentari 1
BORBA ZA PETO MJESTO

'Barakudice' izborile povijesni plasman na Euro u Portugalu!

Piše HINA, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
'Barakudice' izborile povijesni plasman na Euro u Portugalu!
Foto: Aniko Kovacs

Hrvatske vaterpolistice odigrale su sjajnu utakmicu s Izraelkama i izborile dodatnu utakmicu u kojoj će imati priliku osvojiti peto mjesto. Protivnik će biti pobjednik ogleda Francuske i Španjolske, a utakmica se igra u srijedu

Admiral

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija pobijedila je u utorak reprezentaciju Izraela sa 16-11 (5-4, 3-2, 4-3, 4-2) i time izborila utakmicu za peto mjesto na Europskom prvenstvu u portugalskom gradu Funchalu.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Zlato za 'Barakude' VIDEO VIJESTI 01:29
Zlato za 'Barakude' VIDEO VIJESTI | Video: 24sata/pixsell

To je prva pobjeda hrvatskih vaterpolistica u njihovom četvrtom dvoboju s Izraelkama, a ona im je donijela najbolji rezultat na velikim natjecanjima. Za peto mjesto će Hrvatice igrati protiv pobjednica u dvoboju Španjolske i Francuske.

Izabranice Mije Šimunić odlično su ušle u ovaj dvoboj i nakon manje od tri minute igre su povele 3-0 uz dva gola Neli Janković i jednim Nine Eterović. Uslijedio je preokret i niz od četiri pogotka Izraelki, ali su Magdalena Butić i Alka Lulić osigurale Hrvatskoj vodstvo 5-4 na kraju prve četvrtine.

Foto: Aniko Kovacs

Od tada pa do kraja utakmice Izraelke više nisu došle u priliku za preokret. Nakon druge četvrtine hrvatska prednost je bila dva gola (8-6), u trećoj je narasla na tri pogotka (12-9), da bi u završne dvije minute i 22 sekunde utakmice Hrvatice s tri uzastopna gola došle do konačnih 16-11. Iva Rožić i Neli Janković su postigle po četiri pogotka za pobjedničku ekipu, a triput je precizna bila Ria Glas. Izraelke je s tri gola predvodila Noga Levinshtein.

Nakon utakmice oglasila se jedna od junakinja susreta Iva Rožić.

- Ovo je povijesni rezultat. Prvo želim čestitati svojoj ekipi, svojim curama i trenerima te svima koji stoje iza nas. Ovo je stvarno jedno prekrasno iskustvo i toliko sam sretna da emocije samo pršte iz mene.

Hrvatska će u Funchalu osvojiti najmanje šesto mjesto, a dosadašnji najbolji plasman naših vaterpolistica je bilo osmo mjesto, koje su osvajale u tri navrata (2010., 2022. i 2024.). Utakmica za peto mjesto je na rasporedu u srijedu, od 20.15 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Osim razigravanja za poredak od 5. do 8. mjesta, u utorak su na rasporedu i polufinalni dvoboji u kojima se sastaju: Grčka - Mađarska (18.15 sati) i Nizozemska - Italija (20.15 sati). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona
DOČEK RUKOMETAŠA

Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona

Zagreb u transu! Deseci tisuća navijača slavili povratak hrvatskih rukometaša s broncom! Kapetan Martinović i heroj Mandić u suzama sreće, a Thompson zapalio atmosferu hitovima
DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku
PROPUSTIO JE DOČEK

DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026