HRVATSKO-SRPSKI JUDAŠKI PAR

Barbara Matić otkrila kako je upoznala muža i koje prezime nosi: 'S njim je sve jednostavno'

Piše Josip Tolić,
Barbara Matić otkrila kako je upoznala muža i koje prezime nosi: 'S njim je sve jednostavno'
Foto: Instagram

Zlatna olimpijka Barbara Matić udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića. Par planira egzotični medeni mjesec i živjet će u Splitu

Zlatna hrvatska olimpijka Barbara Matić (30) prošlog se petka udala za srpskog judaša Filipa Đinovića (29) nakon nešto više od godinu dana veze i prekida zaruka s Franom Vugdelijom, s kojim je u vezi bila šest godina. Barbara i Filip imali su civilno vjenčanje na imanju u Seget Vranjici, a slavlje su nastavili u hotelu Ambassador u Splitu pred stotinjak uzvanika.

Prvi su se put upoznali prije desetak godina na jednom tutniru, a kad ih je život ponovno spojio, odlučili su ga provesti zajedno, otkrila je Barbara za Gloriju i dodala kako su znali da neće biti tradicionalnih običaja poput barjaktara, zahvalnica i zavjeta.

- Bilo je stvarno emotivno i lijepo, a budući da nismo pisali zavjete, na trenutke spontano i smiješno. Filipu se lokacija posebno svidjela, a i meni je bilo važno da ne bude klasična sala za vjenčanje. Htjeli smo ležerniji ugođaj - kazala je Barbara.

Za prvi ples odabrali su Oliverov hit "Vjeruj mi", a nakon najvažnijeg dana u životu okrenuli su se planiranju medenog mjeseca. Nakon Balija prošloga ljeta, želja su im Japan ili Tahiti.

- Zbog obveza to sad nećemo moći realizirati. Vidjet ćemo kad će biti pravi trenutak, ali neka egzotična destinacija nam je svakako u planu - kaže zlatna hrvatska judašica.

O novopečenom mužu, čije je prezime Đinović uzela, kaže:

- Imamo sličan smisao za humor, dobro se razumijemo i s njim je sve jednostavno.

Živjet će u Splitu.

- Na početku sam puno više vremena provodila u Beogradu, ali odlučili smo kako će nam Split biti baza. Filip je nedavno položio za kontinentalnog suca B kategorije i planira se dalje razvijati u tom smjeru, tako da je judo i dalje glavna tema kod nas. Oboje ostajemo u tom sportu. Sve se vrti oko juda: to nam je posao, ali i način života - istaknula je u razgovoru za Gloriju.

