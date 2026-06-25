Barbarez: Mali smo, ali nas je puno. Htjeli smo pisati povijest

Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3-1,a poraz Škotske od Brazila znači da će BiH igrati u nokaut fazi Mundijala. Sjajno su odigrali momci Sergeja Barbareza i zasluženo idu dalje.

Foto: STEVEN BISIG

- Došli smo ovdje kao totalni autsajderi i želimo napraviti nešto veliko. Ovo je bila naša savršena utakmica. Imamo velik broj mladih igrača i iskreno vjerujem kako je ovo tek početak ove reprezentacije i da će sljedeće Svjetsko prvenstvo biti ono pravo za nas. Naravno da je postojala želja za ispisivanjem nogometne povijesti, iako ne volim koristiti tu riječ, ali tako je. Naravno, meni je kao treneru želja da izgledamo što je moguće bolje. Dogodi se nekoliko tehničkih pogrešaka, ne uđemo u duel, povučemo se u niski blok... Tako je pao gol protiv nas. Nemate akciju, nego reakciju, i to me u sportu ljuti - rekao je Barbarez pa dodao:

- Mali smo, ali nas je puno. Mislim da naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja. U Americi ima mnogo naših ljudi. Željni su svega toga, a puno im znači to što mogu gledati utakmice i navijati. Najsretniji sam čovjek jer mogu biti ovdje i predstavljati svoju državu.

Oglasio se i trener Katra.

- Zaslužili smo više. Igrači su pokazali snažan karakter, veliko srce, a imali smo i dovoljno prilika da izjednačimo već u prvom poluvremenu. Moramo napredovati u igri s loptom, danas smo bili slabija momčad kada smo gubili posjed. Imali smo više čistih prilika, ali ih nismo iskoristili. Ovo iskustvo treba poslužiti mladim igračima da nauče nešto za budućnost - rekao je Julen Lopetegui.