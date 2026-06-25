Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZBORNIK BIH

Barbarez: Mali smo, ali nas je puno. Htjeli smo pisati povijest

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Barbarez: Mali smo, ali nas je puno. Htjeli smo pisati povijest
Foto: STEVEN BISIG

Dogodi se nekoliko tehničkih pogrešaka, ne uđemo u duel, povučemo se u niski blok... Tako je pao gol protiv nas. Nemate akciju, nego reakciju, i to me u sportu ljuti, rekao je Barbarez

Admiral

Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3-1,a poraz Škotske od Brazila znači da će BiH igrati u nokaut fazi Mundijala. Sjajno su odigrali momci Sergeja Barbareza i zasluženo idu dalje.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Bosnia and Herzegovina v Qatar
Foto: STEVEN BISIG

- Došli smo ovdje kao totalni autsajderi i želimo napraviti nešto veliko. Ovo je bila naša savršena utakmica. Imamo velik broj mladih igrača i iskreno vjerujem kako je ovo tek početak ove reprezentacije i da će sljedeće Svjetsko prvenstvo biti ono pravo za nas. Naravno da je postojala želja za ispisivanjem nogometne povijesti, iako ne volim koristiti tu riječ, ali tako je. Naravno, meni je kao treneru želja da izgledamo što je moguće bolje. Dogodi se nekoliko tehničkih pogrešaka, ne uđemo u duel, povučemo se u niski blok... Tako je pao gol protiv nas. Nemate akciju, nego reakciju, i to me u sportu ljuti - rekao je Barbarez pa dodao:

- Mali smo, ali nas je puno. Mislim da naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja. U Americi ima mnogo naših ljudi. Željni su svega toga, a puno im znači to što mogu gledati utakmice i navijati. Najsretniji sam čovjek jer mogu biti ovdje i predstavljati svoju državu.

Oglasio se i trener Katra. 

- Zaslužili smo više. Igrači su pokazali snažan karakter, veliko srce, a imali smo i dovoljno prilika da izjednačimo već u prvom poluvremenu. Moramo napredovati u igri s loptom, danas smo bili slabija momčad kada smo gubili posjed. Imali smo više čistih prilika, ali ih nismo iskoristili. Ovo iskustvo treba poslužiti mladim igračima da nauče nešto za budućnost -  rekao je Julen Lopetegui.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Hull City lovi golmana Uniteda
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Hull City lovi golmana Uniteda

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
VIDEO Hrvatska - Panama 1-0: Tako je! Sjajna akcija i odličan gol Budimira za prvu pobjedu
POGLEDAJTE SAŽETAK

VIDEO Hrvatska - Panama 1-0: Tako je! Sjajna akcija i odličan gol Budimira za prvu pobjedu

Pobjedaaaa! Hrvatska je pobijedila Panamu 1-0 u Torontu i došla do prve pobjede na SP-u. Budimir je zabio u 54. minuti nakon odlične akcije, te su "vatreni" sada treći u skupini s tri boda. Engleska i Gana imaju četiri

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026