Barbarez sasvim otvoreno: 'Ni sam sa sobom nisam bio siguran jesam li za izbornika'

U sarajevskom Swissotelu u tijeku je 15. izdanje Međunarodne sportske konferencije Simposar, a glavna figura današnjeg programa bio je izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.

On je u otvorenom i emotivnom razgovoru s osnivačem konferencije Sabahudinom Topalbećirevićem govorio o preuzimanju klupe 'zmajeva', velikoj smjeni generacija, ali i svojoj nekadašnjoj igračkoj karijeri. Prisjećajući se trenutka kada je preuzeo kormilo reprezentacije u izuzetno turbulentnom periodu, Barbarez nije skrivao da je odluka bila sve samo ne jednostavna.

Sarajevo: SIMPOSAR 2026., razgovor sa Sergejem Barbarezom | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Taj trenutak je bio ružan i težak. Znate, kad u zadnjih 16-17 mjeseci promijenite četiri izbornika i onda dovedete nekoga tko nema trenersku karijeru iza sebe, mislim da je to čudan potez. Pitao sam se mogu li ja to. Tri dana sam sam sa sobom pričao, razgovarao sa suprugom i htio sam vidjeti želim uopće to. Kroz par čuo kako dišu moji budući suradnici, shvatio sam da to želim - prisjetio se Barbarez. Rekao da je bilo mnogo teških trenutaka.

- Iz pobjeda se ne uči nego iz poraza. Nikad nisam bio uvjereniji poslije onih 7-0 protiv Njemačke da će ova priča biti bolja i da će sve doći na svoje. Pokrenuli smo tranziciju koja nije normalna, preko 25 novih debitanata je prošlo kroz reprezentaciju. Zato ih stalno pratim u klubovima, a meni je čak draže kad odigraju loše jer tada vidim njihovu reakciju, emociju i karakter - objasnio je izbornik 'zmajeva' iza kojeg je sjajna karijera u Bundesligi.

Sarajevo: SIMPOSAR 2026., razgovor sa Sergejem Barbarezom | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

-Izabrao sam tamo gdje pripadam i gdje sam rođen, pa kako god to ispalo. Želio sam biti svoj i vjerovati u nešto. Da sam igrao za Njemačku, sigurno bih imao i dva svjetska i dva europska prvenstva, možda bih bio i svjetski prvak. Ali izabrao sam ono što sam htio i nikad se nisam pokajao - zaključio je Barbarez.