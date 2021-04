Na nedavno održanoj finalnoj priredbi 'FNC Armagedon' najavili su kako će Đani Barbir (23, 4-0) na 'KSW 60' priredbi zamijeniti Tomasza Jakubieca i boriti se protiv Aleksandra 'Jokera' Ilića (32, 12-4), to se ipak neće dogoditi, barem u neko skorije vrijeme.

Đani se na 'Armagedonu' trebao boriti protiv Andija Vrtačića, koji je odustao od nastupa zbog ozljede pa je titula bez prolivenog znoja u kavezu otišla u ruke Barbira.

– Za početak bih se želio zahvaliti cijelom od American Top Teamu od trenera do klupskih kolega na svim treninzima u sklopu priprema za cijeli Armagedon. Finalni je meč nažalost otkazan zbog ozljede protivnika, a nije se pronašla adekvatna zamjena pa sam proglašen prvakom. Žao mi je što nije došlo do meča između mene i Andija. Siguran sam da bi to bio meč za pamćenje – rekao je Barbir pa se osvrnuo na ‘nesporazum’ i situaciju u kojoj se ipak neće boriti protiv Ilića:

– Što se tiče borbe protiv Ilića, mislim da je svima već jasno da su me on i njegov menadžer vješto izbjegli. Indirektno me se išlo prikazati kao nedoraslog borca za razinu KSW-a od strane njegovog menadžera. Činjenica je da je Ilić borac kojem je karijera građena na negativnim scorovima te da je precijenjen. Sve što zna je trčati po kavezu i panično bacati lijevi kick. Susrest ćemo se puno prije nego što on to misli, a svima mogu obećati da će toj starleti glava završiti u zadnjem redu tribina.

Nitko nije očekivao da će se stvoriti takav 'hype' oko potencijalne borbe, od koje zasad nema ništa. Dok Ilić čeka potvrdu svog protivnika na KSW-ovoj priredbi 24. travnja u Lodzu, odgovorio je Barbiru u svom stilu.