ČEKA GA LITAVAC

Prilika života za Hrvata: Barbir može izboriti mjesto u UFC-u

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Znalo se kako će Đani tražiti svoj put do UFC-a, a prvak srednje kategorije najjače MMA organizacije jugoistočne Europe sad je pred prijelomnim trenutkom karijere

Tog 23. rujna mogli bi imati još jednog hrvatskog borca na najvećoj svjetskoj pozornici! Prvak srednje kategorije FNC-a Đani Barbir (28, 7-0) pokušat će preko Dana White Contender Seriesa izboriti mjesto u najjačoj svjetskoj organizaciji UFC-u. Borit će se u utorak, 23. rujna, protiv Litavca Mantasa Kondratavičiusa (26, 7-1).

MEČ U ARENI Prvak srednje kategorije FNC-a vraća se u kavez: Volio bih doći do 9-0 u idućih godinu dana
Prvak srednje kategorije FNC-a vraća se u kavez: Volio bih doći do 9-0 u idućih godinu dana

Riječ je o izrazito atraktivnom Litvancu koji je u posljednjem meču u ožujku ove godine na Cage Warriors 184 priredbi u Manchesteru u prvoj rundi nokautirao Michaela Tchamoua (34, 6-4). Riječ je o borcu koji je iznimno opasan u stojci, a što se o BJJ-a tiče je nositelj ljubičastog pojasa.

Znalo se kako će Đani tražiti svoj put do UFC-a, a prvak srednje kategorije najjače MMA organizacije jugoistočne Europe sad je pred prijelomnim trenutkom karijere. Može se pridružiti Ivanu Erslanu (33, 14-5) i Anti Deliji (35, 26-6). Nakon sedam profesionalnih pobjeda u nizu u Hrvatskoj, vrijeme je za jednu i na američkom tlu. Ona koja mu može usmjeriti karijeru.

