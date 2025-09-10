Prilika života za Hrvata: Barbir može izboriti mjesto u UFC-u

Tog 23. rujna mogli bi imati još jednog hrvatskog borca na najvećoj svjetskoj pozornici! Prvak srednje kategorije FNC-a Đani Barbir (28, 7-0) pokušat će preko Dana White Contender Seriesa izboriti mjesto u najjačoj svjetskoj organizaciji UFC-u. Borit će se u utorak, 23. rujna, protiv Litavca Mantasa Kondratavičiusa (26, 7-1).

Riječ je o izrazito atraktivnom Litvancu koji je u posljednjem meču u ožujku ove godine na Cage Warriors 184 priredbi u Manchesteru u prvoj rundi nokautirao Michaela Tchamoua (34, 6-4). Riječ je o borcu koji je iznimno opasan u stojci, a što se o BJJ-a tiče je nositelj ljubičastog pojasa.

Znalo se kako će Đani tražiti svoj put do UFC-a, a prvak srednje kategorije najjače MMA organizacije jugoistočne Europe sad je pred prijelomnim trenutkom karijere. Može se pridružiti Ivanu Erslanu (33, 14-5) i Anti Deliji (35, 26-6). Nakon sedam profesionalnih pobjeda u nizu u Hrvatskoj, vrijeme je za jednu i na američkom tlu. Ona koja mu može usmjeriti karijeru.