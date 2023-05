Barca još slavi: Prvak izgubio i drugu u nizu kod davljenika

Tri dana nakon što je na Camp Nouu pred svojim navijačima proslavila naslov prvaka poslije poraza od Real Sociedada Barcelona je gostovala kod Valladolida koji se bori za ostanak. I neočekivano lako izgubila 3-1 u 36. kolu La Lige.

Već u drugoj minuti Andreas Christensen zabio je autogol za vodstvo domaćih, a u 22. je Cyle Larin iz penala zabio za 2-0. Iako je Xavi na teren postavio respektabilnu momčad, a Barca stvarala šanse, nije mogla do gola do same završnice.

Gonzalo Plata u 73. je osigurao pobjedu Valladolidu nakon loše postavljene zamke zaleđa, a nedugo potom moglo je biti i 3-0, ali je goste spasila stativa. Počasni je gol u 84. minuti zabio Robert Lewandowski.

Valladolid je ovom pobjedom pobjegao iz zone ispadanja, ima tri boda više od 18-plasiranog Getafea i sam odlučuje o svojoj sudbini nakon što je prekinuo niz poraza. U zadnja dva kola ide kod Almerije, koja još nije sigurna u ostanak, pa dočekuje Getafe.